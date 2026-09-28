Απειλές Λαβρόφ από τον ΟΗΕ: Προειδοποιεί την Ευρώπη με «σύντομο» και «διαφορετικό» πόλεμο αν επιτεθεί στη Ρωσία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ισχυρίστηκε ότι οι εκκλήσεις Ευρωπαίων ηγετών για προετοιμασία απέναντι σε μια ενδεχόμενη ένοπλη αντιπαράθεση με τη Ρωσία θα μπορούσαν να προκαλέσουν πόλεμο.

Ο Λαβρόφ προέβη στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια της τελικής συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ απέρριψε τις προειδοποιήσεις για μια πιθανή ρωσική επίθεση στην Ευρώπη ως «ανοησίες».

Παράλληλα, ασκώντας κριτική στα ευρωπαϊκά κράτη για τις μεγάλες επενδύσεις τους στην παραγωγή εξοπλισμών και την προετοιμασία της άμυνας τους, ισχυρίστηκε ότι η ευρωπαϊκή επένδυση σε όπλα θα μπορούσε τελικά να προκαλέσει μια επίθεση της Ευρώπης κατά της Ρωσίας.

Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως υποστήριξε, η απάντηση της Μόσχας θα ήταν «εντελώς διαφορετική» και «σύντομη».

Οι ρωσικές προκλήσεις και η ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Λαβρόφ αγνόησε πλήρως το γεγονός ότι η στρατιωτική ενίσχυση της Ευρώπης και οι προετοιμασίες για αυτοάμυνα αποτελούν άμεση απάντηση στις συστηματικές πυρηνικές απειλές του Κρεμλίνου και την υβριδική επιθετικότητα σε σειρά χωρών της ΕΕ.

Ειδικότερα, ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τον εναέριο χώρο κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, ενώ κατά τη διάρκεια επιθέσεων ευρείας κλίμακας κατά της Ουκρανίας, ρωσικά drone καμικάζι και πύραυλοι έχουν διασχίσει επανειλημμένα τα σύνορα, πέφτοντας σε πολωνικό και ρουμανικό έδαφος.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να πολεμήσουμε την Ευρώπη, να εμπλακούμε σε πόλεμο με την Ευρώπη – αυτό είναι παντελής ανοησία. Αλλά η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο μαζί μας… Αυτό θα μπορούσε να γίνει μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, μια τέτοια στάση, επειδή επενδύουν τεράστια ποσά χρημάτων στην παραγωγή όπλων», δήλωσε ο Λαβρόφ.

«Και σε μια συγκεκριμένη συγκυρία, ένα συγκεκριμένο άτομο που εμπλέκεται σε τυχοδιωκτισμούς (υπάρχουν πολλοί τέτοιοι αυτή τη στιγμή) θα πει: “Συσσωρεύσαμε τόσα πολλά, τι πρέπει να τα κάνουμε; Ω, ναι, υποσχεθήκαμε να επιτεθούμε στη Ρωσία.” Και βάσει αυτού του σενάριου, θα μας επιτεθούν. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Πούτιν, εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό, ενώ είπε επίσης ότι θα ήταν ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα ήταν σύντομος».

Η τακτική των «ειρηνικών διαβεβαιώσεων»

Οι διαβεβαιώσεις του Λαβρόφ ότι η Ρωσία «δεν θέλει πόλεμο» απηχούν δηλώσεις στις οποίες είχε προχωρήσει η ρωσική ηγεσία πριν από προηγούμενες επιθετικές ενέργειες, επισημαίνει η ουκρανική Pravda.

Ο Ρώσος ηγέτης Βλαντίμιρ Πούτιν και Ρώσοι διπλωμάτες αρνούνταν επανειλημμένα τα σχέδια επίθεσης στην Ουκρανία πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία το 2014, αλλά και αμέσως πριν από την εισβολή ευρείας κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022.

Συγκεκριμένα, στις 21 Ιανουαρίου 2022, έναν μήνα πριν από την εισβολή ευρείας κλίμακας στην Ουκρανία, ο Λαβρόφ επέμενε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη -έπειτα από διμερείς συνομιλίες με τον τότε υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ότι η Ρωσία «δεν είχε απειλήσει ποτέ τον ουκρανικό λαό» και δεν είχε καμία πρόθεση να επιτεθεί σε κανέναν, ενώ οι μετακινήσεις στρατευμάτων αποτελούσαν αμιγώς «εσωτερικό ζήτημα».

Στις 15 Φεβρουαρίου, χαρακτήρισε τις προειδοποιήσεις των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών και τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ως «τρομοκρατία της πληροφόρησης».

Οι διαψεύσεις Κρεμλίνου και Πούτιν παραμονές του πολέμου

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επέμενε επίσης επανειλημμένα τον Φεβρουάριο του 2022 ότι η Ρωσία «δεν έχει επιτεθεί ποτέ πρώτη σε κανέναν».

Ειδικότερα, στις 15 Φεβρουαρίου, χαρακτήρισε τις αναφορές ότι η Ρωσία προετοίμαζε εισβολή ως «πρωτοφανή εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο την κλιμάκωση της έντασης».

«Σε ολόκληρη την ιστορία της, η Ρωσία δεν έχει επιτεθεί ποτέ πρώτη σε κανέναν. Και η Ρωσία, η οποία έχει επιβιώσει από τόσους πολλούς πολέμους, είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που θα ήθελε καν να προφέρει τη λέξη “πόλεμος”», είχε δηλώσει ο Πεσκόφ στον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 1, τέσσερις ημέρες πριν από την εισβολή.

Ο ίδιος ο Πούτιν δήλωσε σε διευρυμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Ρωσικού υπουργείου Άμυνας στις 21 Δεκεμβρίου 2021 ότι «Οι ένοπλες συγκρούσεις και η αιματοχυσία δεν είναι απολύτως δική μας επιλογή – δεν θέλουμε τα γεγονότα να εξελιχθούν με αυτόν τον τρόπο».

Έξι ημέρες πριν από την εισβολή ευρείας κλίμακας, στις 18 Φεβρουαρίου 2022, ο Πούτιν ανέφερε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον αυτοανακηρυχθέντα πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ότι οι στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας της Ρωσίας ήταν «αμιγώς αμυντικού χαρακτήρα και δεν συνιστούν απειλή για κανέναν».

Η ειρωνική ρητορική της Ζαχάροβα

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, ξεκινώντας την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στις 16 Φεβρουαρίου 2022, δήλωσε: «Αργησα λίγο. Μόλις επιβεβαίωνα ξανά αν εισβάλλουμε ή όχι. Όχι, δεν εισβάλλουμε».

Την ίδια ημέρα, η ίδια έγραψε στο Telegram: «Ένα αίτημα προς τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου… Παρακαλώ δημοσιεύστε το πρόγραμμα των “εισβολών” μας για το επόμενο έτος. Θα ήθελα να προγραμματίσω τις διακοπές μου».