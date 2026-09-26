Λαβρόφ στον ΟΗΕ: «Η Ευρώπη κάνει τα πάντα για να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία»

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι η Ευρώπη εμποδίζει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και ότι οι στόχοι της "ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης" θα επιτευχθούν. Επίσης, τόνισε την ετοιμότητα της Ρωσίας να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου λόγω της παρατεταμένης σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

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Διεθνή Νέα

ΣΕΡΓΚΕΪ ΛΑΒΡΟΦ - ΟΗΕ
ΣΕΡΓΚΕΪ ΛΑΒΡΟΦ - ΟΗΕ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε στον ΟΗΕ ότι «η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις» με την Ουκρανία, για τις οποίες ενδιαφέρεται η κυβέρνηση Τραμπ.
  • Σε υψηλούς τόνους, ο Λαβρόφ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα επιτευχθούν» και ότι «η απειλή για τη ρωσική ασφάλεια θα εξαλειφθεί».
  • Αναφερόμενος στη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν, ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι «η Μόσχα είναι έτοιμη να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου».

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«Η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, για τις οποίες ενδιαφέρεται η κυβέρνηση Τραμπ», είπε νωρίτερα σήμερα (26/9) από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, αναφερόμενος στον πόλεμο με την Ουκρανία.

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Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας εξέφρασε την πεποίθηση ότι «οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα επιτευχθούν». Ο ίδιος υπονόησε ότι η χώρα του διατρέχει κίνδυνο και είπε: «Η απειλή για τη ρωσική ασφάλεια θα εξαλειφθεί και η ειρηνική ζωή θα επανέλθει». «Αυτό θα συμβεί ανεξάρτητα από τις περιστάσεις», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας την ορολογία της Μόσχας για τη σύγκρουση.

Αναφερόμενος στον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν, ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ότι «η Μόσχα είναι έτοιμη να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρατείνεται».

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«Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ των κρατών του Κόλπου, των αραβικών κρατών και του Ιράν. Χρειαζόμαστε μια σταθερή περιφερειακή αρχιτεκτονική», είπε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών απευθυνόμενος στους ηγέτες των κρατών – μελών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. «Η Ρωσία, μαζί με άλλα υπεύθυνα κράτη, είναι έτοιμη να συμβάλει εποικοδομητικά στη σταθεροποίηση αυτής της στρατηγικά σημαντικής περιοχής», υπογράμμισε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

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