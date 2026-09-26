Λαβρόφ στον ΟΗΕ: «Η Ευρώπη κάνει τα πάντα για να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία»

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«Η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, για τις οποίες ενδιαφέρεται η κυβέρνηση Τραμπ», είπε νωρίτερα σήμερα (26/9) από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, αναφερόμενος στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας εξέφρασε την πεποίθηση ότι «οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα επιτευχθούν». Ο ίδιος υπονόησε ότι η χώρα του διατρέχει κίνδυνο και είπε: «Η απειλή για τη ρωσική ασφάλεια θα εξαλειφθεί και η ειρηνική ζωή θα επανέλθει». «Αυτό θα συμβεί ανεξάρτητα από τις περιστάσεις», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας την ορολογία της Μόσχας για τη σύγκρουση.

Αναφερόμενος στον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν, ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ότι «η Μόσχα είναι έτοιμη να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρατείνεται».

«Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ των κρατών του Κόλπου, των αραβικών κρατών και του Ιράν. Χρειαζόμαστε μια σταθερή περιφερειακή αρχιτεκτονική», είπε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών απευθυνόμενος στους ηγέτες των κρατών – μελών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. «Η Ρωσία, μαζί με άλλα υπεύθυνα κράτη, είναι έτοιμη να συμβάλει εποικοδομητικά στη σταθεροποίηση αυτής της στρατηγικά σημαντικής περιοχής», υπογράμμισε ο Σεργκέι Λαβρόφ.