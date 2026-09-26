Λαβρόφ στον ΟΗΕ: «Η Ευρώπη κάνει τα πάντα για να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία»

«Η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, για τις οποίες ενδιαφέρεται η κυβέρνηση Τραμπ», είπε νωρίτερα σήμερα (26/9) από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, αναφερόμενος στον πόλεμο με την Ουκρανία.
Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας εξέφρασε την πεποίθηση ότι «οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα επιτευχθούν». Ο ίδιος υπονόησε ότι η χώρα του διατρέχει κίνδυνο και είπε: «Η απειλή για τη ρωσική ασφάλεια θα εξαλειφθεί και η ειρηνική ζωή θα επανέλθει». «Αυτό θα συμβεί ανεξάρτητα από τις περιστάσεις», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας την ορολογία της Μόσχας για τη σύγκρουση.
Αναφερόμενος στον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν, ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ότι «η Μόσχα είναι έτοιμη να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρατείνεται».
«Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ των κρατών του Κόλπου, των αραβικών κρατών και του Ιράν. Χρειαζόμαστε μια σταθερή περιφερειακή αρχιτεκτονική», είπε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών απευθυνόμενος στους ηγέτες των κρατών – μελών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. «Η Ρωσία, μαζί με άλλα υπεύθυνα κράτη, είναι έτοιμη να συμβάλει εποικοδομητικά στη σταθεροποίηση αυτής της στρατηγικά σημαντικής περιοχής», υπογράμμισε ο Σεργκέι Λαβρόφ.
LAVROV: Reckless actions being taken in Ukraine… to supposedly CONSTRAIN Russia, US has destroyed European security system and created Russophobic regime in Kiev
Europe doing EVERYTHING it can to thwart peace talks in which Trump administration interested pic.twitter.com/abm2XpX9j8
— RTRussia (@RT_Russia_) September 26, 2026