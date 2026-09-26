Γιώργος Μαζωνάκης: «Πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι» είπε ο γιατρός, όταν το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραγουδιστή – 9 άτομα βρίσκονταν στο ιατρείο

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, κρίσιμες ιατρικές προμήθειες έλειπαν, ενώ εννέα άτομα φέρεται να βρίσκονταν στο ιατρείο τις μοιραίες στιγμές. Όταν το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραγουδιστή, ο 58χρονος γιατρός φέρεται να δήλωσε στο προσωπικό: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

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Γιώργος Μαζωνάκης, Γιατροί
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου, κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αποκαλύπτουν έλλειψη οξυγόνου και αντιδότου.
  • Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι τουλάχιστον εννέα άτομα βρίσκονταν στο ιατρείο της Καρνεάδου τις κρίσιμες στιγμές, μεταξύ των οποίων και η κόρη των γιατρών που κάλεσε το ΕΚΑΒ.
  • Όταν το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραγουδιστή, ο 58χρονος γιατρός φέρεται να είπε απευθυνόμενος στο προσωπικό ότι «ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

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Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα διαδραματίστηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του, κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

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Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, τη μοιραία Τετάρτη λίγο μετά τις 16:00, και όπως προκύπτει από τις καταθέσεις, η 56χρονη γιατρός κάλεσε τον 58χρονο σύζυγό της, στο δωμάτιο όπου γινόταν η πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή.

Εκείνος, φαίνεται να αντιλήφθηκε άμεσα τι συμβαίνει και φέρεται να ζήτησε οξυγόνο, το οποίο όμως δεν υπάρχει στο ιατρείο. Τότε, η 56χρονη ζήτησε το αντίδοτο για τη μέθη, το οποίο επίσης δεν υπήρχε στο ιατρείο, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός.

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Εννέα άτομα βρίσκονταν στο ιατρείο

Αίσθηση προκαλεί και η αποκάλυψη για τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονταν στο ιατρείο της Καρνεάδου τις κρίσιμες στιγμές. Αν και αρχικά γινόταν λόγος για τέσσερις εργαζομένους, τους δύο γιατρούς, τον Γιώργο Μαζωνάκη και μία άλλη ασθενή που έκανε πλασμαφαίρεση σε διπλανό δωμάτιο, μαρτυρίες ανεβάζουν τον αριθμό των παρευρισκόμενων σε τουλάχιστον εννέα άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού η κόρη των δύο γιατρών βρισκόταν, επίσης, εντός του ιατρείου και ήταν και αυτή που, σύμφωνα με τις καταθέσεις, κάλεσε τελικά το ΕΚΑΒ.

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«Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Όταν πλέον το ΕΚΑΒ έφτασε στο ιατρείο και παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο 58χρονος γιατρός, γνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, φέρεται να είπε απευθυνόμενος στο προσωπικό ότι «ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

 

 

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