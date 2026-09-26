Καστοριά: «Τρελή» πορεία αυτοκινήτου που «προσγειώθηκε» σε αυλή σπιτιού – Η σύμπτωση που στάθηκε σωτήρια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Πρωτοφανές τροχαίο συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (26/9) στην Καστοριά, όταν μία οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα αυτό να «προσγειωθεί» στην αυλή ενός σπιτιού.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Απόζαρι στη Βόρεια Παραλία της Καστοριάς. Το εμπλεκόμενο όχημα βγήκε εκτός δρόμου και πορεύτηκε για περίπου 100 μέτρα στο κενό, καταλήγοντας εντός της αυλής μίας μονοκατοικίας. Εκεί συνήθως κάθονται η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, μαζί με το 9χρονο παιδί της που σώθηκαν από καθαρή σύμπτωση, αφού η γυναίκα έχει σήμερα τα γενέθλιά της και απουσίαζε από το σπίτι.

Στο νοσοκομείο η 39χρονη οδηγός

Η 39χρονη οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με πληροφορίες του ERTnews, τραυματίστηκε κατά τη σφοδρή πρόσκρουση και παρέμεινε εγκλωβισμένη μέχρι την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς και των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου και νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, ωστόσο, η ίδια βρίσκεται σε κατάσταση ισχυρού σοκ.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Την ίδια ώρα, οι αρχές αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο, καθώς θα πρέπει να απομακρύνουν το αυτοκίνητο από την αυλή. Το όχημα έχει σφηνωθεί βαθιά μέσα στον προαύλιο χώρο και, λόγω της έντονης κατηφορικής κλίσης της περιοχής, είναι ακινητοποιημένο σε δύσβατο σημείο.

Αυτή τη στιγμή γίνονται ενέργειες για τον εντοπισμό ειδικού γερανού, ο οποίος θα μπορέσει να ανελκύσει το αυτοκίνητο από την αυλή.

Δείτε εικόνες και βίντεο: