Σκιάθος: Σφοδρή κακοκαιρία με πλημμύρες και διακοπές ρεύματος – ΒΙΝΤΕΟ

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Εικόνες που ξυπνούν μνήμες από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στη Σκιάθο, μετά τη σφοδρή, καταρρακτώδη βροχόπτωση που έπληξε το νησί γύρω στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου (26/9).

Μέσα σε μόλις μισή ώρα έντονης νεροποντής, οι δρόμοι του νησιού μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους. Όπως μεταδίδει το skiathoslife.gr, η δύναμη των νερών ήταν τέτοια που παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα εστίασης, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επιχειρηματίες.

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και αναβολή εκδηλώσεων

Παρά τη μικρή διάρκεια του φαινομένου, σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος στην περιοχή Καλύβια. Παράλληλα, ζημιές καταγράφηκαν και στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ Σκιάθου, η οποία πλημμύρισε.

Το περιστατικό αυτό ανάγκασε τους διοργανωτές του Schoolwave 2026 να αναβάλουν την προγραμματισμένη εκδήλωση που θα φιλοξενούνταν στον χώρο, αναφέροντας πως η νέα ημερομηνία διεξαγωγής θα ανακοινωθεί άμεσα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν πλέον υποχωρήσει, ενώ ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ή εκτεταμένες καταστροφές.

