Σκιάθος: Σφοδρή κακοκαιρία με πλημμύρες και διακοπές ρεύματος – ΒΙΝΤΕΟ

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Σκιάθο το απόγευνο του Σαββάτου, προκαλώντας καταρρακτώδη βροχόπτωση, πλημμύρες και διακοπές ρεύματος, με τις εικόνες να ξυπνούν μνήμες από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα και στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ Σκιάθου, οδηγώντας στην αναβολή του Schoolwave 2026, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΣΚΙΑΘΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: SKIATHOSLIFE.GR
ΣΚΙΑΘΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: SKIATHOSLIFE.GR
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Σκιάθο το Σάββατο το απόγευμα, με καταρρακτώδη βροχόπτωση να μετατρέπει τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους μέσα σε μόλις μισή ώρα.
  • Σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος στην περιοχή Καλύβια, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ Σκιάθου, η οποία πλημμύρισε.
  • Το περιστατικό ανάγκασε τους διοργανωτές του Schoolwave 2026 να αναβάλουν την προγραμματισμένη εκδήλωση, ενώ τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν πλέον υποχωρήσει χωρίς αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εικόνες που ξυπνούν μνήμες από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στη Σκιάθο, μετά τη σφοδρή, καταρρακτώδη βροχόπτωση που έπληξε το νησί γύρω στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου (26/9).

Μέσα σε μόλις μισή ώρα έντονης νεροποντής, οι δρόμοι του νησιού μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους. Όπως μεταδίδει το skiathoslife.gr, η δύναμη των νερών ήταν τέτοια που παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα εστίασης, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επιχειρηματίες.

ΣΚΙΑΘΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: SKIATHOSLIFE.GR
ΣΚΙΑΘΟΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: SKIATHOSLIFE.GR

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και αναβολή εκδηλώσεων

Παρά τη μικρή διάρκεια του φαινομένου, σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος στην περιοχή Καλύβια. Παράλληλα, ζημιές καταγράφηκαν και στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ Σκιάθου, η οποία πλημμύρισε.

Το περιστατικό αυτό ανάγκασε τους διοργανωτές του Schoolwave 2026 να αναβάλουν την προγραμματισμένη εκδήλωση που θα φιλοξενούνταν στον χώρο, αναφέροντας πως η νέα ημερομηνία διεξαγωγής θα ανακοινωθεί άμεσα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν πλέον υποχωρήσει, ενώ ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ή εκτεταμένες καταστροφές.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ