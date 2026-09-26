Νέα Υόρκη: Πρώτη συνάντηση των ΥΠΕΞ Ρωσίας – Γερμανίας μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία – Τι είπαν

Κεκλεισμένων των θυρών ήταν η πρώτη συνάντηση μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία των υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας και Γερμανίας σε μια περίοδο, που οι σχέσεις των δυο χωρών είναι τεταμένες με αμφότερες διακοπές λειτουργίας των προξενείων. Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο της 81ης γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στη σημερινή συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ και ο Γερμανός ομόλογός του Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πρώτες πληροφορίες, η γερμανική πλευρά κάλεσε τη Μόσχα «να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ». «Περιστατικά όπως η πρόσφατη απόπειρα επίθεσης στη Λειψία ή άλλες υβριδικές επιθέσεις δεν μπορούν να κλονίσουν την αποφασιστικότητα της Γερμανίας να στηρίξει την Ουκρανία που υφίσταται επίθεση», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Γιόχαν Βάντεφουλ καταδίκασε, σύμφωνα πάντα με τις γερμανικές πηγές τις οποίες επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, «τη διαρκή και όλο και πιο στοχευμένη επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας». «Αυτή η προσπάθεια αύξησης της πίεσης δεν αλλάζει τίποτα στην αδιέξοδη κατάσταση της Ρωσίας: κάθε μήνα, δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες πεθαίνουν σε έναν πόλεμο χωρίς διέξοδο, ενώ η ρωσική οικονομία καταρρέει όλο και περισσότερο», υποστηρίζει η γερμανική διπλωματία.

Για το Βερολίνο, βασικό υποστηρικτή της Ουκρανίας, η «προφανής» λύση στη σύγκρουση είναι «ο τερματισμός της ρωσικής επίθεσης, η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων και μια βιώσιμη εκεχειρία».

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε σήμερα την Ευρώπη ότι «αντιτίθεται συστηματικά στα ειρηνευτικά σχέδια για την Ουκρανία, σε αντίθεση με τη στάση που τηρούν οι ΗΠΑ».

Υπενθυμίζουμε ότι στις αρχές Αυγούστου, ένταση προέκυψε μεταξύ των δυο χωρών, καθώς μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτικά, προερχόμενο από τη Ρωσία, βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ακολούθως, τόσο η Γερμανία, όσο και η Ρωσία έκλεισαν στη συνέχεια τα προξενεία η μία της άλλης στις δύο χώρες.

Προηγούμενη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των δυο χωρών ήταν τον Ιανουάριο του 2022 όταν ο Σεργκέι Λαβρόφ είχε συναντηθεί με την Γερμανίδα ομόλογό του Αναλένα Μπέρμποκ, περίπου έναν μήνα πριν από την έναρξη του πολέμου.