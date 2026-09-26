Θάνατος Μαζωνάκη: Δεύτερη συνάντηση των δύο γιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού

Δεύτερη συνάντηση μέσα στις φυλακές του Κορυδαλλού είχε το ζευγάρι των γιατρών, που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η 56χρονη και ο 58χρονος σύζυγός της είχαν τετ α τετ δύο ωρών, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, με φόντο και τις συνεχείς αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 56χρονη μεταφέρθηκε στην ανδρική πτέρυγα όπου συναντήθηκε με τον σύζυγό της. Η συνάντηση έγινε σε διαφορετικό χρόνο και ξεχωριστά από τις υπόλοιπες κρατούμενες, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει αναβρασμός στις φυλακές για την παρουσία της 56χρονης στο κατάστημα κράτησης.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη συνάντησή τους είχε γίνει το περασμένο Σάββατο, όταν είχαν συνομιλήσει για μισή ώρα.