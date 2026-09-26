Θάνατος Μαζωνάκη: Δεύτερη συνάντηση των δύο γιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού

Δεύτερη συνάντηση του ζευγαριού των γιατρών, που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού. Η δίωρη συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω συνεχών αποκαλύψεων για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

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Γιώργος Μαζωνάκης, Γιατροί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεύτερη συνάντηση στις φυλακές Κορυδαλλού είχε το ζευγάρι των γιατρών, που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η συνάντηση των δύο γιατρών διήρκεσε δύο ώρες, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, εν μέσω νέων αποκαλύψεων για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.
  • Η 56χρονη μεταφέρθηκε στην ανδρική πτέρυγα για τη συνάντηση, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει αναβρασμός στις φυλακές για την παρουσία της. Η πρώτη συνάντηση του ζευγαριού είχε γίνει το περασμένο Σάββατο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δεύτερη συνάντηση μέσα στις φυλακές του Κορυδαλλού είχε το ζευγάρι των γιατρών, που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η 56χρονη και ο 58χρονος σύζυγός της είχαν τετ α τετ δύο ωρών, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, με φόντο και τις συνεχείς αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 56χρονη μεταφέρθηκε στην ανδρική πτέρυγα όπου συναντήθηκε με τον σύζυγό της. Η συνάντηση έγινε σε διαφορετικό χρόνο και ξεχωριστά από τις υπόλοιπες κρατούμενες, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει αναβρασμός στις φυλακές για την παρουσία της 56χρονης στο κατάστημα κράτησης.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη συνάντησή τους είχε γίνει το περασμένο Σάββατο, όταν είχαν συνομιλήσει για μισή ώρα.

 

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