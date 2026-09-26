Κουτσούμπας στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ: «Να γίνουμε πρωταγωνιστές του ιστορικού γίγνεσθαι» – «Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο στην Ελλάδα»

Με την προτροπή συμπόρευσης με το ΚΚΕ, ώστε να πάψουμε να είμαστε απλοί θεατές, αλλά να γίνουμε πρωταγωνιστές του ιστορικού γίγνεσθαι», ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας απηύθυνε χαιρετισμό κατάμεστο Πάρκο Τρίτση όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» και εστίασε την ομιλία του στις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων.

Χαρακτηρίζοντας το Φεστιβάλ της ΚΝΕ «όαση και ανάσα πολιτισμού και δημιουργίας, απέναντι στη σαπίλα του συστήματος, της λεγόμενης βιομηχανίας του θεάματος», ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε πως «η ορμή του Φεστιβάλ πηγάζει από την επαναστατική πολιτική και τα οράματα του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Τη σιγουριά ότι τα πράγματα αλλάζουν, ότι αυτός ο κόσμος θα αλλάξει, με τον λαό πρωταγωνιστή».

Μήνυμα προς τον λαό της Κούβας, της Παλαιστίνης και της Κύπρου

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας απηύθυνε χαιρετισμό στις αντιπροσωπείες δεκάδων Κομμουνιστικών Νεολαιών και εξέφρασε την αλληλεγγύη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στον λαό της Κούβας «που αντιμετωπίζει την ιμπεριαλιστική αγριότητα και την προσπάθεια στραγγαλισμού από τις ΗΠΑ». Επίσης, απηύθυνε χαιρετισμό στον Παλαιστινιακό λαό, υπογραμμίζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη!». Δεν ξέχασε τον «αδελφό λαό της Κύπρου» και επανέλαβε την προσήλωση του ΚΚΕ στο στόχο «για Κύπρο ανεξάρτητη και ενιαία, δηλαδή ένα και όχι δύο κράτη, με μία και μόνη κυριαρχία, μία ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων- Τουρκοκυπρίων, χωρίς κατοχικά και κάθε είδους ξένα στρατεύματα και βάσεις, χωρίς εγγυητές και προστάτες, με τον λαό της κυρίαρχο».

Για το ενδεχόμενο πολεμικής εμπλοκής

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις εκτίμησε ότι «μάλλον κανείς από το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ θα συμπαρασταθούν στην Ελλάδα στην περίπτωση θερμού επεισοδίου ή πολεμικής αναμέτρησης με την επίσης ΝΑΤΟϊκή Τουρκία, της οποίας οι απαράδεκτες αμφισβητήσεις και διεκδικήσεις γίνονται με τις «πλάτες» αυτών των ισχυρών συμμάχων». Υποστήριξε ότι «η συμμαχία με το Ισραήλ μπλέκει τον ελληνικό λαό στο κουβάρι των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών Ισραήλ – Τουρκίας που αφορούν την ηγεμονία στην περιοχή και δεν αποτελεί ασπίδα αλλά απειλή».

Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι οι λαοί της περιοχής δεν έχουν στην πραγματικότητα τίποτα να χωρίσουν και τόνισε ότι «τον δρόμο της κοινής πάλης των λαών απέναντι στα επικίνδυνα σχέδια των εκμεταλλευτών τους, απέναντι στα σχέδια των ιμπεριαλιστών, τον δείχνουν, όπως έκαναν πάντα, οι κομμουνιστές σε Ελλάδα και Τουρκία, όπως αποτυπώνει και η πρόσφατη κοινή ανακοίνωση του ΚΚΕ με το αδελφό ΚΚ Τουρκίας για τις τελευταίες εξελίξεις».

«Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο»

Υπογράμμισε, πάντως, ότι «η υπεράσπιση των συνόρων μας, της εδαφικής ακεραιότητας, της ασφάλειας του ελληνικού λαού αποκτά πραγματικό νόημα, μόνο όταν συμβαδίζουν με την πάλη για απεμπλοκή της χώρας από τα σχέδια των ΗΠΑ, της ΕΕ, του Ισραήλ, για το διώξιμο των βάσεων, την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ, με τον λαό να κάνει κουμάντο. «Γι’ αυτό ο λαός και η νεολαία θεωρούν ανεπιθύμητο στην Ελλάδα, τον μακελάρη Αμερικάνο Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο!», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ακολούθως, είπε: «Σήμερα σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας «οι θυσίες που ζητούν από τον λαό, δεν είναι προσωρινές, μέχρι να περάσει μια δήθεν έκτακτη κατάσταση». «Κάθε φορά που ο λαός τους πίστεψε, μέτρησε βήματα πίσω. Απώλεσε κατακτήσεις για τις οποίες είχε χυθεί αίμα. Έχασε πολύτιμο χρόνο και γεύτηκε απογοητεύσεις» είπε ο Δήμητρης Κουτσούμπας. «Το ζήτημα δεν είναι αν θα γίνουν θυσίες, αλλά οι θυσίες που θα γίνουν, να γίνουν για τα δικά μας ταξικά συμφέροντα, για το δίκιο μας, την ισότητα, για να μην είμαστε κάτω από καμία ξένη σημαία. Για να ανοίξει ένας άλλος, ελπιδοφόρος δρόμος, για να χάσει οριστικά το αδηφάγο και ληστρικό κεφάλαιο και να κερδίσει η πραγματική πατρίδα του λαού μας», τόνισε.

«Μας κοστίζει πάρα πολύ ο καπιταλισμός»

Αναφερόμενος στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στα «κοστολογημένα» προγράμματα της ΝΔ και των άλλων κομμάτων του συστήματος, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, «το ζήτημα δεν είναι γενικώς η “κοστολόγηση“, αλλά τα κριτήρια με τα οποία αυτή γίνεται. Για εμάς κριτήριο είναι μόνο ένα: Το πώς θα εναρμονιστεί το επίπεδο κάλυψης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών με τις δυνατότητες που αντικειμενικά προσφέρει η εποχή μας» είπε. «Σε τελική ανάλυση, μας κοστίζει πάρα πολύ ο καπιταλισμός, μας κοστίζουν πολύ τα κέρδη του κεφαλαίου και η πολιτική των κομμάτων που τα υπηρετεί. Και αυτό το κόστος δεν μπορούμε και δεν πρέπει να το ανεχτούμε άλλο», υπογράμμισε.

«Τα αξεπέραστα αδιέξοδα αυτού του συστήματος, γίνονται όλο και βαθύτερα και, όσο αυτό δεν αλλάζει ριζικά, δεν ανατρέπεται, θα μετατρέπονται διαρκώς σε βάσανα για τους λαούς», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. «Γι’ αυτό και το δίλημμα “σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα” δεν αφορά ούτε μονάχα τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, ούτε κάποιες άλλες μεγάλες στιγμές, που θα έρθουν σε ένα ακαθόριστο μέλλον. Αφορά το σήμερα, το τώρα, τη ζωή όλων μας» υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μεγάλες παρακαταθήκες των αγώνων του ΕΑΜ, των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής και του ΔΣΕ τονίζοντας «σ’ αυτούς τους δρόμους που μας άνοιξαν οι προηγούμενες γενιές συνεχίζουμε να βαδίζουμε». «Κρατάμε σφιχτά τη σκυτάλη που έχουμε παραλάβει, μέχρι την οριστική νίκη του λαού μας, που θα κάνει πράξη ‘το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό’», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας για να καταλήξει λέγοντας: «ΚΚΕ πιο δυνατό, με αντοχή σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας!».