Κουτσούμπας: «Η κυβέρνηση αδίστακτα στέλνει τους στρατιωτικούς στο στόμα του λύκου σε εμπόλεμες ζώνες»

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε χθες Πέμπτη (24/9) στην εκδήλωση με θέμα: “Οι αγώνες των φαντάρων και αξιωματικών στο προσκήνιο” που πραγματοποιήθηκε στον χώρο Φαντάρων και Αξιωματικών ενάντια στον πόλεμο του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, που διεξάγεται αυτές τις μέρες στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον.

Μεταξύ άλλων ο κύριος Κουτσούμπας τόνισε ότι:«Η κυβέρνηση αδίστακτα στέλνει τους στρατιωτικούς στο στόμα του λύκου σε εμπόλεμες ζώνες, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, στην Ερυθρά Θάλασσα, παλιότερα στη Σομαλία, στα διαμελισμένα απ’ τους ίδιους Βαλκάνια κι αλλού. Τάζουν ψίχουλα – όποτε κι αν τα δίνουν κι αυτά – για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα, πότε των εφοπλιστών, πότε των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, πότε τις επενδύσεις των βιομηχάνων της πολεμικής βιομηχανίας».

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης οι Βασίλης Τσιλιγιάννης, σμήναρχος ε.α., πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) καθώς και του Συντονιστικού Συλλόγων Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, Νίκος Παπαναστάσης, αντισυνταγματάρχης ε.α. και βουλευτής του ΚΚΕ, Μάνος Παπαγεωργίου, εμποροϋπάλληλος, που τιμωρήθηκε στη θητεία του για αντιπολεμική δράση.

Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα

«Συναντιόμαστε ξανά σ’ αυτή την όμορφη και φιλόξενη γωνιά του Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Φέτος το σύνθημά του «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται! Με το ΚΚΕ μπροστά, για τον Σοσιαλισμό!», το δανείζεται από τους στίχους του εμβληματικού αντιπολεμικού έργου «Γερμανικό Εγχειρίδιο Πολέμου» του μεγάλου κομμουνιστή ποιητή Μπέρτολτ Μπρεχτ και είναι επίκαιρο όσο ποτέ.

Δεν χρειάζεται βέβαια να μιλήσουμε αναλυτικά για τις σοβαρές εξελίξεις που επιβεβαιώνουν ότι ο κίνδυνος γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου είναι πιο έντονος από ποτέ. Ούτε χρειάζεται να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να αποκαλύψουμε ότι η Ελλάδα με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν τις επιλογές της, συμμετέχει με τα μπούνια στο μακελειό του πολέμου.

Τα λένε πολύ καθαρά, κυνικά θα έλεγα, τα κυβερνητικά στελέχη. Από τον Μητσοτάκη μέχρι τον Δένδια και άλλους που μαλώνουν τον λαό μας και τους άλλους λαούς της Ευρώπης, γιατί δεν έχουν αποκτήσει “κουλτούρα φερέτρων”, ενώ τώρα ανοικτά μιλάνε για τη “Νέα Μεγάλη Ιδέα”. Γιατί η επιλογή τους είναι να σύρουν τον λαό και τα παιδιά του στο σφαγείο του πολέμου, για λογαριασμό των συμφερόντων της ελληνικής άρχουσας τάξης.

Το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πούμε, πως το ΚΚΕ θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις, για να μη ζήσει ο λαός μας κάτι τέτοιο. Γιατί εκεί μας οδηγεί η όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή μας στον πόλεμο και στην καταστροφή. Λέμε καθαρά: Κανένα δικαίωμα δεν έχει η κυβέρνηση να εκθέτει τον λαό σε τέτοιους κινδύνους. Κανένα δικαίωμα δεν έχουν τα κόμματα που στηρίζουν το ΝΑΤΟ και την ΕΕ να συνηγορούν σε τέτοιες καταστροφικές επιλογές.

Κανείς τους δεν έχει το δικαίωμα, να βάζει μπροστά σ’ αυτές τις επικίνδυνες καταστάσεις τον λαό, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και στρατιώτες. Γνωρίζετε καλά και από πρώτο χέρι, την καταστροφικότητα ενός πολέμου.

Η κυβέρνηση αδίστακτα στέλνει τους στρατιωτικούς στο στόμα του λύκου σε εμπόλεμες ζώνες, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, στην Ερυθρά Θάλασσα, παλιότερα στη Σομαλία, στα διαμελισμένα απ’ τους ίδιους Βαλκάνια κι αλλού. Τάζουν ψίχουλα – όποτε κι αν τα δίνουν κι αυτά – για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα, πότε των εφοπλιστών, πότε των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, πότε τις επενδύσεις των βιομηχάνων της πολεμικής βιομηχανίας.

Ξέρουμε πως υπάρχουν αντιδράσεις. Μόνιμα στελέχη και φαντάροι, απαιτούν ενημέρωση για το τι τους σχεδιάζουν. Απαιτούν απεμπλοκή από πολέμους ξένους προς τα συμφέροντα της χώρας και του λαού της.

Το ΚΚΕ χαιρετίζει τις φωνές αντίδρασης που θαρρετά, όλο και πιο συχνά πληθαίνουν στα «στρατόπεδα». Είναι μηνύματα αισιοδοξίας, έχουν τη στήριξη όλου του λαού.

Η κυβέρνηση βέβαια βαφτίζει «παράπτωμα» τη χρήση του δικαιώματος του στρατιωτικού προσωπικού να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του. Ενεργοποιεί νομολογίες του παρελθόντος, χρησιμοποιεί αντιδραστικές πρακτικές, ποινές, απειλές, εκβιασμούς. Το μόνο που καταφέρνει βέβαια είναι, να γιγαντώνει ακόμη περισσότερο την περήφανη και παλικαρίσια στάση τους.

Χαιρετίζουμε την κριτική στάση και τη δημόσια πλέον έκφραση, της αντίθεσης των μελών των οικογενειών των στρατιωτικών, σ’ αυτά που ζουν οι άνθρωποί τους. Τους αφορούν άμεσα και αντιδρούν. Ήδη ίδρυσαν σωματείο αγωνιστικής διεκδίκησης λύσεων στα προβλήματά τους.

Όπως τους αφορά, επίσης και η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας των στρατιωτικών νοσοκομείων, το στεγαστικό πρόβλημα, οι άθλιες αμοιβές, που οδηγούν σε δεύτερη κρυφή εργασία μεγάλο αριθμό στρατιωτικών. Αλλά και οι νόμοι που εξαθλιώνουν τους μόνιμους υπαξιωματικούς, η άνιση μεταχείριση στρατιωτικών, συγκριτικά με αντίστοιχες ειδικότητες στον πολιτικό τομέα και φυσικά πολλά άλλα.

Η άρνηση της κυβέρνησης, να δώσει λύσεις ακόμη και σε απλά προβλήματα που αντιμετωπίζει το στρατιωτικό προσωπικό, επικαλούμενη δημοσιονομικές δυσκολίες, προκαλεί ακόμη περισσότερο ειδικά σήμερα, αφού, τα λέει αυτά, την ίδια ώρα που μοιράζει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ στους επιχειρηματίες της πολεμικής βιομηχανίας, ενισχύοντας την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ,

Όλα αυτά συνθέτουν μια αντιλαϊκή πολιτική, που τροφοδοτεί την αγανάκτηση και την οργή και μεταξύ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των μελών των οικογενειών τους. Αναγκαστήκατε και βγήκατε στους δρόμους διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματά σας. Ξεπεράσατε στερεότυπα -σκόπιμα καλλιεργημένα για δεκαετίες- μετατρέποντας την αγανάκτηση και την οργή σας σε αγώνα. Οι χιλιάδες των στρατιωτικών, που συμμετείχαν στη μεγαλύτερη συγκέντρωση στρατιωτικών που έχει γίνει, έστειλαν το μήνυμα ότι δεν συμβιβάζονται πλέον με ψίχουλα.

Το ΚΚΕ στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των 13 φορέων που συμμετείχαν στο «συντονιστικό» των κινητοποιήσεων. Στήριξε την απαίτηση των δεκάδων χιλιάδων στρατιωτικών, για την απόσυρση του άθλιου κυβερνητικού νομοσχεδίου, με την ονομασία «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Η κυβέρνηση μπορεί τελικά να το ψήφισε κι εσείς ήδη να ζείτε τις συνέπειες της εφαρμογής του. Όμως ήταν η πρώτη φορά, που οι στρατιωτικοί αναμέτρησαν τη δύναμή τους στον δρόμο και νίκησαν, γιατί έγραψαν σελίδες που πλέον ανήκουν στην ιστορία του συλλογικού τους αγώνα. Εμείς τους λέμε ότι πρέπει να νοιώθουν περήφανοι, γι’ αυτές τις κατακτήσεις.

Το ΚΚΕ για μια ακόμη φορά δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον αγώνα των στρατιωτικών και των φαντάρων, το δικό σας αγώνα, στα δίκαια αιτήματά σας, όπως έκανε μέχρι σήμερα, δίνοντας περιεχόμενο και διευρύνοντας την αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης που έχει κατακτηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Θα σταθούμε δίπλα στα μέλη των οικογενειών των στρατιωτικών και των φαντάρων, γιατί η φωνή τους δίνει φωνή και στους ίδιους, αδρανοποιώντας τους απαγορευτικούς, αναχρονιστικούς κανονισμούς και νόμους που τους φιμώνουν.

Επίσης, ιδιαίτερα χαιρετίζουμε τους πυροσβέστες που έδωσαν για μια ακόμα φορά τη μάχη με τις φλόγες και που θρήνησαν και συναδέλφους τους που έπεσαν στην μάχη του καθήκοντος την καλοκαιρινή περίοδο.

Χαιρετίζουμε το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που αγωνίζεται για τα προβλήματά του.

Ακόμα, θα ήθελα να πω ότι μεγάλη σημασία έχει όσοι και όσες υπηρετούν στα Σώματα Ασφάλειας, που είναι και οι ίδιοι παιδιά του εργαζόμενου ελληνικού λαού, να μην δεχτούν ποτέ να σηκώσουν χέρι πάνω στα παιδιά τους, τα αδέλφια τους, τους συγγενείς τους, τους γείτονές τους, τους συνανθρώπους τους, όταν κινητοποιούνται για τα δίκαια αιτήματά τους.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο κάθε τίμιος, λαϊκός άνθρωπος που αισθάνεται πατριώτης, που είναι ενάντια στην πολιτική των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, που είναι ενάντια στον ρόλο που αναθέτουν οι ελληνικές κυβερνήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, έχει μία μόνο επιλογή: Να συμπορευτεί μαζί με τον υπόλοιπο λαό. Για μια Ελλάδα χωρίς πολέμους, φτώχεια, ακρίβεια, ανεργία, εκμετάλλευση. Για μια κοινωνία ισότητας, ευημερίας και δημιουργικής εργασίας για όλους και όλες.

Με αυτές τις σκέψεις, σας εύχομαι υγεία και δύναμη, έτοιμοι για όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Και να σας καλέσω, τις μάχες αυτές, να τις δώσετε χέρι – χέρι σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Το Κόμμα που με ανιδιοτέλεια, με αντοχή, με όραμα και σχέδιο παλεύει με συνέπεια για να αλλάξουν οριστικά και ριζικά όλα τα κακώς κείμενα. Καλούς αγώνες με νίκες σε όλους τους τομείς!