Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με κόκκινο γαρύφαλλο στη Βουλή για να τιμήσει τον Σπύρο Χαλβατζή

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Κρατώντας ένα κόκκινο γαρύφαλλο, προσήλθε σήμερα Τρίτη το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ, που πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών.

Νωρίτερα, βουλευτές και στελέχη του ΚΚΕ είχαν τοποθετήσει λουλούδια στα έδρανα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ως φόρο τιμής στον επί δεκαετίες σύντροφό τους.

Ο Σπύρος Χαλβατζής για περισσότερες από έξι δεκαετίες παρέμεινε ενεργός στο ΚΚΕ, στο εργατικό κίνημα και στους αγώνες της Αριστεράς. Η παρουσία του, ωστόσο, είχε ξεπεράσει τα στενά κομματικά όρια, καθώς είχε αναγνωριστεί και από πολιτικούς αντιπάλους του.

Είχε βρεθεί αντιμέτωπος με διώξεις και εξορίες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες για πολλές δεκαετίες.

Στο ΣΦΕΑ η πολιτική κηδεία

Το απόγευμα της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, παρουσία συγγενών, συντρόφων και συναγωνιστών του. Η τελετή είναι προγραμματισμένη για τις 17:30, στο προαύλιο του ΣΦΕΑ, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας και κοντά στο Μέγαρο Μουσικής.

Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Χαλβατζής υπήρξε μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974. Για αρκετά χρόνια συμμετείχε ενεργά στη δράση του Συνδέσμου, έχοντας αναλάβει και θέσεις ευθύνης.

Η οικογένειά του, αντί στεφάνων, ζήτησε από όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια ενίσχυσης του συστήματος Υγείας της Κούβας μέσω του mediCuba Europa.