Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με κόκκινο γαρύφαλλο στη Βουλή για να τιμήσει τον Σπύρο Χαλβατζή

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας προσήλθε στην Ολομέλεια της Βουλής κρατώντας ένα κόκκινο γαρύφαλλο, τιμώντας τη μνήμη του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ που απεβίωσε το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης στο προαύλιο του ΣΦΕΑ, χώρος με ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της συμμετοχής του στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974

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Πολιτική

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ - ΠΑΦΙΛΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Κουτσούμπας προσήλθε στην Ολομέλεια της Βουλής κρατώντας ένα κόκκινο γαρύφαλλο, τιμώντας τη μνήμη του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ.
  • Ο Σπύρος Χαλβατζής παρέμεινε ενεργός στο ΚΚΕ και στους αγώνες της Αριστεράς για περισσότερες από έξι δεκαετίες, ενώ η πολιτική του κηδεία θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο του ΣΦΕΑ.
  • Η οικογένειά του ζήτησε, αντί στεφάνων, οικονομική στήριξη για το σύστημα Υγείας της Κούβας, ενώ ο Χαλβατζής υπήρξε μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974.

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Κρατώντας ένα κόκκινο γαρύφαλλο, προσήλθε σήμερα Τρίτη το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ, που πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών.

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Νωρίτερα, βουλευτές και στελέχη του ΚΚΕ είχαν τοποθετήσει λουλούδια στα έδρανα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ως φόρο τιμής στον επί δεκαετίες σύντροφό τους.

Ο Σπύρος Χαλβατζής για περισσότερες από έξι δεκαετίες παρέμεινε ενεργός στο ΚΚΕ, στο εργατικό κίνημα και στους αγώνες της Αριστεράς. Η παρουσία του, ωστόσο, είχε ξεπεράσει τα στενά κομματικά όρια, καθώς είχε αναγνωριστεί και από πολιτικούς αντιπάλους του.

Είχε βρεθεί αντιμέτωπος με διώξεις και εξορίες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες για πολλές δεκαετίες.

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ - ΠΑΦΙΛΗΣ
Φωτό από intime

Στο ΣΦΕΑ η πολιτική κηδεία

Το απόγευμα της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, παρουσία συγγενών, συντρόφων και συναγωνιστών του. Η τελετή είναι προγραμματισμένη για τις 17:30, στο προαύλιο του ΣΦΕΑ, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας και κοντά στο Μέγαρο Μουσικής.

Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Χαλβατζής υπήρξε μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974. Για αρκετά χρόνια συμμετείχε ενεργά στη δράση του Συνδέσμου, έχοντας αναλάβει και θέσεις ευθύνης.

Η οικογένειά του, αντί στεφάνων, ζήτησε από όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια ενίσχυσης του συστήματος Υγείας της Κούβας μέσω του mediCuba Europa.

ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
Φωτό από intime
ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
Φωτό από intime
ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
Φωτό από intime

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