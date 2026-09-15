Βελόπουλος στη Βουλή: Εσείς στα μεγάλα σαλόνια με τους ολιγάρχες, εμείς στα μεγάλα αλώνια του μόχθου

«Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι οι εκλογές θα είναι νοθευμένες» τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας ότι «δεν πέθανε», αλλά τον σκότωσε το κράτος.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, «ήδη επιχειρείται επιρροή του εκλογικού σώματος με τις δημοσκοπήσεις, με την αξιοποίηση δεδομένων, αλγορίθμων και με την ψυχολογική στόχευση. Οι νέοι στοχεύονται συχνά, ενισχύοντας το ποσοστό της αποχής. Οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε μηνύματα φόβου, αστάθειας και παραπληροφόρησης μέσω των ΜΜΕ. Έτσι έχουμε και το σύνθημα “Μητσοτάκης ή χάος”. Η διαδικασία ενισχύεται από τα bots, από ψευδείς λογαριασμούς, οργανωμένες καμπάνιες και ιστοσελίδες. Ποιος τα διαθέτει όλα αυτά; H ΝΔ».

Στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι «ένας άλλος τρόπος νοθείας είναι η επιστολική ψήφος που φέρατε. Το θέμα έχει ήδη θέσει και ο Συνήγορος του Πολίτη. Και γιατί το κάνετε; Γιατί συμπτωματικά η ΝΔ πετάει ψηλά με την επιστολική ψήφο, αλλά βυθίζεται στην κάλπη. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχουν παρατηρητές και στα συστήματα μετάδοσης των εκλογών».

Σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ο κ. Βελόπουλος σημείωσε ότι «στις 11 Δεκεμβρίου ξεκινά η δίκη στο Εφετείο και μην διανοηθείτε να δώσετε αναβολές για να μην εκδικαστεί η υπόθεση μέχρι τις εκλογές».

Συνεχίζοντας την κριτική του, επισήμανε ότι «φτιάξατε ένα κράτος διεφθαρμένο, ενώ 2,2 δισ. ευρώ δόθηκαν σε απ’ ευθείας αναθέσεις μόνο στο 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025», ενώ υποστήριξε ότι «έχουμε “νέο ΟΠΕΚΕΠΕ” στον τομέα της ψυχικής υγείας, όπου κι εκεί συναντάμε συνεργάτες και κολλητούς που παίρνουν έργα προϋπολογισμού 1,4 εκατ. ευρώ το καθένα για 2 χρόνια».

Υποστήριξε, δε, ότι «στα μεγάλα σαλόνια αυτές τις ημέρες συζητείται το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – Τσίπρα. Εσείς στα μεγάλα σαλόνια με τους ολιγάρχες, εμείς στα μεγάλα αλώνια του μόχθου για μια εθνική λαϊκή πατριωτική κοινωνική διακυβέρνηση».

«Τον σκότωσε το κράτος»

Αναφερόμενος στη συνέχεια στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε: «Δεν πέθανε. Τον σκότωσε το κράτος. Τον σκότωσαν οι υπουργοί Υγείας από εγκληματική αμέλεια, από ανικανότητα. Αυτό το κράτος που φτιάξατε εμείς θα το κατεδαφίσουμε. Δωρεάν δημόσια. Και έφυγε ο άνθρωπος και ο υπουργός Υγείας είπε απλώς συγγνώμη. Από τότε που βγήκε η συγγνώμη δολοφονήθηκε η αξιοπρέπεια και η ευθύνη».