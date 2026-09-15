Γιώργος Φλωρίδης: Υποψήφιος με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 2027

Το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, με το κόμμα στην Α' Θεσσαλονίκης στις βουλευτικές εκλογές του 2027.

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Πολιτική

Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός Δικαιοσύνης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την υποψηφιότητα του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, με τη Νέα Δημοκρατία στην Α’ Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του κόμματος.
  • Η απόφαση για την ένταξή του στα ψηφοδέλτια ελήφθη από τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη.
  • Ο Γιώργος Φλωρίδης θα συμπεριληφθεί ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης στις βουλευτικές εκλογές του 2027.

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Την υποψηφιότητα του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, με τη Νέα Δημοκρατία στην Α’ Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του κόμματος.

Η απόφαση ελήφθη από τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Γιώργο Φλωρίδη να εντάσσεται στο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του 2027.

«Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΝΔ.

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