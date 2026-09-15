Θεσσαλονίκη: Αγνώστων στοιχείων ο άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός στον Θερμαϊκό – Έκκληση για πληροφορίες

Έκκληση για πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός το πρωί της Τρίτης (15/9) από τα νερά του Θερμαϊκού, στο ύψος του Ποσειδωνίου, απευθύνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Θεσσαλονίκης.

Η περιγραφή του άνδρα

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών, αδύνατο, με γκρίζα μαλλιά, ενώ φορούσε γκρι πουκάμισο με μπλε και μαύρες ρίγες, μαύρο παντελόνι και μαύρα κλασσικά ανδρικά παπούτσια.

«Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν κάτι για το άτομο που περιγράφεται ή έχουν κάποιες πληροφορίες γι’ αυτό ή έχουν αγνοούμενο άτομο με παρόμοια χαρακτηριστικά, να τηλεφωνήσουν οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου στο τηλέφωνο: 2313-325800 ή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2313-325870-2 (Γρ. Ανάκρισης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης)», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η νεκροψία θα ρίξει φως στην αιτία θανάτου

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στις 7 το πρωί, στον Θερμαϊκό. Μετά την ανάσυρσή του διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Οι αρχές έχουν δώσει εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθεί η αιτία θανάτου του άνδρα. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.