Θεσσαλονίκη: Αγνώστων στοιχείων ο άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός στον Θερμαϊκό – Έκκληση για πληροφορίες

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης απευθύνει έκκληση για πληροφορίες σχετικά με την ταυτοποίηση ενός άνδρα, περίπου 70 ετών, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από τα νερά του Θερμαϊκού. Οι αρχές έχουν διατάξει νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθεί η αιτία θανάτου του αγνώστων στοιχείων άνδρα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης απευθύνει έκκληση για πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός το πρωί της Τρίτης (15/9) από τα νερά του Θερμαϊκού.
  • Πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών, αδύνατο, με γκρίζα μαλλιά, που φορούσε γκρι πουκάμισο με μπλε και μαύρες ρίγες, μαύρο παντελόνι και μαύρα κλασσικά ανδρικά παπούτσια.
  • «Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν κάτι για το άτομο που περιγράφεται ή έχουν αγνοούμενο άτομο με παρόμοια χαρακτηριστικά, να τηλεφωνήσουν οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου…», ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή για την εξακρίβωση της αιτίας θανάτου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έκκληση για πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός το πρωί της Τρίτης (15/9) από τα νερά του Θερμαϊκού, στο ύψος του Ποσειδωνίου, απευθύνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Θεσσαλονίκης.

Η περιγραφή του άνδρα

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών, αδύνατο, με γκρίζα μαλλιά, ενώ φορούσε γκρι πουκάμισο με μπλε και μαύρες ρίγες, μαύρο παντελόνι και μαύρα κλασσικά ανδρικά παπούτσια.

«Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν κάτι για το άτομο που περιγράφεται ή έχουν κάποιες πληροφορίες γι’ αυτό ή έχουν αγνοούμενο άτομο με παρόμοια χαρακτηριστικά, να τηλεφωνήσουν οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου στο τηλέφωνο: 2313-325800 ή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2313-325870-2 (Γρ. Ανάκρισης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης)», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η νεκροψία θα ρίξει φως στην αιτία θανάτου

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στις 7 το πρωί, στον Θερμαϊκό. Μετά την ανάσυρσή του διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Οι αρχές έχουν δώσει εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθεί η αιτία θανάτου του άνδρα. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

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