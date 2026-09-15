Νίκος Βουρλιώτης για τη συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Τι άλλο θα μπορούσε να είναι κοινό στοιχείο…»

Για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο τραγούδι «Θέλω να Γυρίσω», μίλησε ο Νίκος Βουρλιώτης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά.

Μιλώντας για τη μουσική τους συνεργασία, ο Νίκος Βουρλιώτης εξήγησε πως η ιδέα αυτή «γεννήθηκε», στο πλαίσιο της κοινής τους περιοδείας. Συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης ανέφερε: «Ήταν κάτι το οποίο δεν το προσπάθησα καθόλου, ενώ όλα τα υπόλοιπα τα προσπάθησα πάρα πολύ. Με τον Βλάσση το προσπάθησα πάρα πολύ, με την Άλκηστις το ίδιο. Με τον Γιώργο προέκυψε».

Αμέσως μετά, ο Νίκος Βουρλιώτης εξήγησε πως: «Δηλαδή υπήρξε μία πρόταση από την πλευρά του Γιώργου να κάνουμε μία περιοδεία μαζί και εκεί, στο πλαίσιο της περιοδείας, είπαμε αυτό το προφανές, ότι πρέπει να βγαίνουμε κάποια στιγμή και να λέμε κάτι μαζί.

Εκεί λοιπόν, δημιουργήθηκε η ανάγκη να γραφτεί ένα τραγούδι με το οποίο να “συναντηθούμε”. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι κοινό στοιχείο, με το οποίο να μπορούν να “συναντηθούν” δύο άνθρωποι, 26 τότε ο Γιώργος, 28 ετών εγώ, εκτός από τη γειτονιά τους. Τη κοινή τους γειτονιά, το σημείο αναφοράς».