Dara: Η νικήτρια της Eurovision αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με το «Gucci Φόρεμα» – Ήταν το τραγούδι των παιδικών μου χρόνων

Με το «Gucci Φόρεμα», το τραγούδι των παιδικών της χρόνων, αποχαιρέτησε η νικήτρια της Eurovision 2026, Dara, τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε αιφνίδια σε ηλικία 54 ετών.

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή, η Dara έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω ανάρτησής της στα social media, όπου υπογραμμίζει ότι το «Gucci Φόρεμα» ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της ίδιας και του αδελφού της, όσο μεγάλωναν, και αναφέροντας ότι της φέρνει στο μυαλό αναμνήσεις από τα παιδικά της χρόνια.

«Αχ, φίλε… Αυτό είναι τόσο στενάχωρο. Αυτό το τραγούδι ήταν το soyndtrack των παιδικών μου χρόνων. Ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του αδελφού μου, χωρίς αμφιβολία, το δικό μου αγαπημένο καθώς μεγαλώναμε», τονίζει αρχικά η τραγουδίστρια, που κατέκτησε την κορυφή στον τελευταίο διαγωνισμό της Eurovision, εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία.

«Είναι τρελό το πώς ένα τραγούδι μπορεί να μεταφέρει τόσες αναμνήσεις: την παιδική μας ηλικία, το σπίτι μας, όλη αυτή την περίοδο της ζωής μας. Τη στιγμή που το ακούω, όλες οι αναμνήσεις επιστρέφουν», υπογραμμίζει στο μήνυμά της.

Καταλήγοντας, η Dara στέλνει και ένα μήνυμα στην ελληνική της οικογένεια, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. «Σε ευχαριστώ για τη μουσική και για το ότι ήσουν ένα τόσο όμορφο κομμάτι εκείνων των αναμνήσεων. Αναπαύσου εν ειρήνη, Γιώργο Μαζωνάκη. Στέλνω την πιο μεγάλη αγκαλιά στην ελληνική μου οικογένεια».