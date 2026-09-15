Στέφανος Ντούσκος – Ευαγγελία Αναστασιάδου: Γάμος πρόσω ολοταχώς

Οι κορυφαίοι αθλητές της παγκόσμιας κωπηλασίας, Στέφανος Ντούσκος και Ευαγγελία Αναστασιάδου, συμπλέουν τόσο εντός όσο και εκτός νερού.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Tραβούν μαζί κουπί και παίρνουν το χρυσό μετάλλιο. Ο Στέφανος Ντούσκος και η Ευαγγελία Αναστασιάδου κατέκτησαν το χρυσό στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα στο μεικτό διπλό σκιφ. Αποτελούν το χρυσό ζευγάρι του αθλητισμού, αφού έχουν καταφέρει να βρουν την ισορροπία στη συμβίωσή τους εντός και εκτός νερού. Αρραβωνιασμένοι και σε τροχιά γάμου, οι δύο αθλητές είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα μαζί, καθώς στους Μεσογειακούς στη νότια Ιταλία έγινε για πρώτη φορά αγώνας στο μεικτό διπλό.

Οι γονείς τους σε Ιωάννινα και Καστοριά γιόρτασαν ενθουσιασμένοι τις διακρίσεις τους και περιμένουν με ανυπομονησία να γλεντήσουν και στον γάμο τους. Ο χρυσός ολυμπιονίκης και η έκτη ολυμπιονίκης του Παρισιού εκτός από εξαιρετικοί συναθλητές είναι και συνοδοιπόροι στη ζωή τα τελευταία έξι χρόνια. Είναι μέλη της εθνικής ομάδας κωπηλασίας και μοιράζονται την απαιτητική καθημερινότητα του πρωταθλητισμού. Εμψυχώνουν και ενισχύουν ο ένας τον άλλον, συγκατοικούν στις εγκαταστάσεις του ολυμπιακού κωπηλατοδρομίου στον Σχοινιά και κάνουν όνειρα για το κοινό μέλλον τους.

«Με τη σύντροφό μου γνωριστήκαμε στο ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο το 2020. Και η Ευαγγελία κωπηλάτρια είναι, έκτη ολυμπιονίκης, παγκόσμια πρωταθλήτρια αρκετές φορές. Τα βρήκαμε σε κάποια πράγματα, ήρθαμε κοντά, μιλήσαμε. Εγώ έκανα το πρώτο βήμα, που είμαι μεγαλύτερος. Η Ευαγγελία είναι μικρότερη, πιο ντροπαλή. Εχω κάνει πρόταση γάμου», έχει αποκαλύψει ο Στ. Ντούσκος. Το εντυπωσιακό μονόπετρο κοσμεί το χέρι της πρωταθλήτριας σε κάθε τους έξοδο και τα γαλάζια μάτια της λάμπουν από ευτυχία κάθε φορά που την κρατά αγκαλιά.

Και οι δύο ακολουθούν το δικό τους πρόγραμμα προπονήσεων, το οποίο καθημερινά απαιτεί επτά ώρες κωπηλασίας. Μετά τον αρραβώνα τους οι δύο αθλητές φέρονται να δηλώνουν στον στενό κύκλο τους ότι η ώρα που θα αφήσουν τα κουπιά για να παντρευτούν ακόμα αργεί… Αυτή τη στιγμή το βλέμμα τους είναι στραμμένο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, με τους αγώνες του 2027 να είναι ιδιαίτερα σημαντικοί προκειμένου να πάρουν το εισιτήριο που θα τους οδηγήσει στο Λος Αντζελες.