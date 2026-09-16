Τάσος Ιορδανίδης: Η τυχαία αρχή στην υποκριτική, η πατρότητα και η σχέση των παιδιών του με τα social media

Για την πορεία του στην υποκριτική, την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τη Θάλεια Ματίκα, αλλά και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του η πατρότητα, μίλησε ο Τάσος Ιορδανίδης, καλεσμένος στο K-ZONE Vidcast με τον Κυριάκο Ανδρόνη.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην πρώτη επαφή του με το θέατρο, εξηγώντας ότι η ενασχόλησή του με την υποκριτική ξεκίνησε σχεδόν τυχαία, όταν συμμετείχε στη θεατρική ομάδα του σχολείου του. Στη συνέχεια, η προτροπή μιας φίλης του τον οδήγησε στις πρώτες εξετάσεις και αργότερα στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου άρχισε να προσεγγίζει διαφορετικά τον χώρο.

«Η σχέση μου με την υποκριτική ξεκίνησε όταν πήγα στη θεατρική ομάδα του σχολείου γιατί ήθελα να χάνω μαθήματα. Εκεί, λοιπόν, εγώ δεν είχα δώσει ιδιαίτερη βάση, αλλά με κολάκευε η όλη φάση. Μετά πήγα και έδωσα τις πρώτες μου εξετάσεις, μετά την προτροπή μιας φίλης μου, και τελικά τις πέρασα. Στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου ανακάλυψα μια τεράστια βιβλιοθήκη και εκεί άρχισε να με ενδιαφέρει πολύ όλο αυτό», είπε ο Τάσος Ιορδανίδης.

Η πατρότητα και οι αλλαγές στη ζωή του

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τάσος Ιορδανίδης στον ρόλο του ως πατέρα, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο η απόκτηση παιδιών επηρέασε τη σκέψη, τη συμπεριφορά και τη στάση του απέναντι στη ζωή.

«Ο πυρήνας ενός ανθρώπου είναι πάντα ίδιος. Όταν γίνεσαι γονιός, όμως, αρχίζεις και λειτουργείς με επιχειρήματα, αρχίζεις και λειτουργείς πιο μεστά και πιο ώριμα. Τα παιδιά είναι αυτά τα οποία μπορούν να κινήσουν συνειδησιακά βουνά και να σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Τα παιδιά νομίζω ότι σε μαλακώνουν και ως άνθρωπο. Σου βγάζουν έναν κόσμο τον οποίο ίσως μέχρι τότε δεν έχεις δει ή δεν έχεις διανύσει».

Η στάση απέναντι στα social media

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στη σχέση των παιδιών με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι εκείνος και η Θάλεια Ματίκα δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία μαζί τους και προσπαθούν να τους εξηγούν τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των ψηφιακών πλατφορμών.

«Και εγώ και η Θάλεια δεν έχουμε τρομερές γνώσεις στην τεχνολογία. Τα παιδιά είναι πολύ πιο εξοικειωμένα. Το πιο απλό που τους έχουμε πει είναι ότι, αν δεχτούν μηνύματα από κάποιον άγνωστο, να είναι πολύ προσεκτικά. Μέχρι τώρα δεν έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γιος μου έχει μόνο λογαριασμό στο TikTok, τον οποίο φτιάξαμε μαζί. Γενικά, όμως, χρειάζεται προσοχή. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις κάτι. Και εγώ και η Θάλεια έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ καλή επικοινωνία με τα παιδιά».

Ο Τάσος Ιορδανίδης ολοκλήρωσε τη συζήτηση μιλώντας για όσα θα επέλεγε να πει στον νεότερο εαυτό του, εάν είχε τη δυνατότητα να επιστρέψει σε μια προηγούμενη περίοδο της ζωής του.

«Αν μπορούσα να μιλήσω στον μικρότερο εαυτό μου αυτή τη στιγμή, θα του έλεγα ότι στην πορεία της ζωής σου θα έχεις πολλές στεναχώριες, αλλά θα υπάρχουν και κάποιες πολύ ευτυχισμένες στιγμές, οι οποίες θα καλύψουν κάθε στενοχώρια», κατέληξε.