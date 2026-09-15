Σταματά η Σαουδική Αραβία τις φορτώσεις πλοίων με πετρέλαιο στην Ερυθρά Θάλασσα

Την ώρα που η ένταση με τους Χούθι κλιμακώνεται, η Σαουδική Αραβία ανακοινώνει ότι σταματά μέχρι νεωτέρας τις φορτώσεις πλοίων με πετρέλαιο σε λιμάνι που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Συγκεκριμένα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού, που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε τον αγωγό Ανατολής – Δύσης λόγω επίθεσης των Χούθι της Υεμένης, όπως αναφέρουν πηγές του ναυτιλιακού κλάδου.

Βέβαια, η πετρελαϊκή εταιρεία «Saudi Aramco», η οποία έχει αυξήσει τη χρήση του τερματικού σταθμού στο Γιανμπού μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αρνήθηκε να σχολιάσει. Το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής – Δύσης μήκους 1.200 χιλιομέτρων είναι κρίσιμης αξίας καθώς διατρέχει την Αραβική Χερσόνησο, λειτουργεί ως η κύρια οδός εξαγωγής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή κατά τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ τα στενά μεταξύ Ιράν και Ομάν έχουν κλείσει σε μεγάλο βαθμό λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ο αγωγός μετέφερε 4 έως 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 4% έως 5% της παγκόσμιας προσφοράς.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ υποστήριξε νωρίτερα σήμερα στον τηλεοπτικό δίκτυο CNBC «το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών». Διευκρίνισε, πάντως, ότι πρόκειται «μόνο για μια εκτίμηση», και προσθεσε ότι θεωρεί ότι «το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει μερικές ημέρες».

Να σημειωθεί ότι πριν από μέρες, οι σιίττες αντάρτες της Υεμένης πήραν τον έλεγχο της δυτικής ακτής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα και των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ, απειλώντας με αυτόν τον τρόπο την κυκλοφορία των πετρελαιοφόρων της Σαουδικής Αραβίας, του μεγαλύτερου εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, προς τις ασιατικές αγορές.

Με την ένταση να κλιμακώνεται στην αραβική χερσόνησο, οι επιθέσεις των Χούθι ανάγκασαν το Ριάντ να κλείσει προσωρινά τον αγωγό Ανατολής-Δύσης, που τροφοδοτεί το λιμάνι Γιανμπού. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της τιμής του μαύρου χρυσού επηρεάζοντας την παγκόσμια αγορά, δεδομένου ότι τόσο τα Στενά του Ορμούζ, όσο και τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ είναι επίσης κλειστά.