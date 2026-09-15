Champions League: Στο Μόναχο ο τελικός το 2028, στη Βαρκελώνη το 2029

Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη και αποφάσισε τις έδρες διεξαγωγής των τελικών αγώνων για το Champions League, το Women’s Champions League, το Europa League, το Conference League και το Super Cup για τα έτη 2027, 2028 και 2029.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη ως έμπρακτη τιμή για τους εορτασμούς των 100 χρόνων της ΕΠΟ, αποφάσισε την επιλογή του «Μunich Football Arena» του Μονάχου και του «Camp Nou» της Βαρκελώνης ως έδρες των τελικών του Champions League για το 2028 και το 2029 αντίστοιχα.
  • Παράλληλα, ορίστηκαν οι έδρες για τους τελικούς των UEFA Women’s Champions League (Λυών 2028, Κάρντιφ 2029), UEFA Europa League (Βουκουρέστι 2028, Βελιγράδι 2029) και UEFA Conference League (Τορίνο 2028, Βουδαπέστη 2029).
  • Επίσης, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA ενέκρινε προσαρμογές στο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού του UEFA Nations League 2026-27, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο format που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2026.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την επιλογή του «Μunich Football Arena» του Μονάχου ως έδρα του τελικού του Champions League 2028 και του «Camp Nou» της Βαρκελώνης για τον αντίστοιχο του 2029, όπως και προσαρμογές στο σύστημα play-offs του UEFA Nations League 2026-27, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στη σημερινή της συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη ως έμπρακτη τιμή για τους εορτασμούς των 100 χρόνων της ΕΠΟ.

Αναλυτικά:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA συνεδρίασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και αποφάσισε τις έδρες διεξαγωγής των τελικών αγώνων των διοργανώσεων ευθύνης της ως εξής:

UEFA Champions League

  • 2028: Munich Football Arena, Μόναχο
  • 2029: Camp Nou, Βαρκελώνη

UEFA Women’s Champions League

  • 2028: Parc Olympic Lyonnais, Λυών -Ντεσινέ
  • 2029: National Stadium of Wales, Κάρντιφ

UEFA Europa League

  • 2028: National Arena, Βουκουρέστι
  • 2029: National Stadium Serbia, Βελιγράδι

UEFA Conference League

  • 2028: Juventus Stadium, Τορίνο
  • 2029: Puskás Aréna, Βουδαπέστη

UEFA Super Cup

  • 2027: Johan Cruyff ArenA, Άμστερνταμ
  • 2028: Astana Arena, Αστάνα

UEFA Futsal Champions League

  • 2027: Biel/Bienne Arena, Ελβετία

Επίσης η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA ενέκρινε προσαρμογές στο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού του UEFA Nations League 2026-27, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο format που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2026. Σύμφωνα με το νέο concept, από την έκδοση 2028-29 το UEFA Nations League θα αποτελείται από τρεις λίγκες αντί για τέσσερις.

Η επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA θα πραγματοποιηθεί στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, στις 7 Δεκεμβρίου, την επομένη της κλήρωσης της προκριματικής φάσης του UEFA EURO 2028, η οποία θα διεξαχθεί στην ίδια πόλη.

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