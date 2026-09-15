Champions League: Στο Μόναχο ο τελικός το 2028, στη Βαρκελώνη το 2029

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Την επιλογή του «Μunich Football Arena» του Μονάχου ως έδρα του τελικού του Champions League 2028 και του «Camp Nou» της Βαρκελώνης για τον αντίστοιχο του 2029, όπως και προσαρμογές στο σύστημα play-offs του UEFA Nations League 2026-27, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στη σημερινή της συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη ως έμπρακτη τιμή για τους εορτασμούς των 100 χρόνων της ΕΠΟ.

Αναλυτικά:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA συνεδρίασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και αποφάσισε τις έδρες διεξαγωγής των τελικών αγώνων των διοργανώσεων ευθύνης της ως εξής:

UEFA Champions League

2028: Munich Football Arena, Μόναχο

Munich Football Arena, Μόναχο 2029: Camp Nou, Βαρκελώνη

UEFA Women’s Champions League

2028: Parc Olympic Lyonnais, Λυών -Ντεσινέ

Parc Olympic Lyonnais, Λυών -Ντεσινέ 2029: National Stadium of Wales, Κάρντιφ

UEFA Europa League

2028: National Arena, Βουκουρέστι

National Arena, Βουκουρέστι 2029: National Stadium Serbia, Βελιγράδι

UEFA Conference League

2028: Juventus Stadium, Τορίνο

Juventus Stadium, Τορίνο 2029: Puskás Aréna, Βουδαπέστη

UEFA Super Cup

2027: Johan Cruyff ArenA, Άμστερνταμ

Johan Cruyff ArenA, Άμστερνταμ 2028: Astana Arena, Αστάνα

UEFA Futsal Champions League

2027: Biel/Bienne Arena, Ελβετία

Επίσης η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA ενέκρινε προσαρμογές στο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού του UEFA Nations League 2026-27, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο format που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2026. Σύμφωνα με το νέο concept, από την έκδοση 2028-29 το UEFA Nations League θα αποτελείται από τρεις λίγκες αντί για τέσσερις.

Η επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA θα πραγματοποιηθεί στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, στις 7 Δεκεμβρίου, την επομένη της κλήρωσης της προκριματικής φάσης του UEFA EURO 2028, η οποία θα διεξαχθεί στην ίδια πόλη.