Βοιωτία: Βίντεο με τη δράση 45χρονου που άρπαξε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη – Η απάτη του «λογιστή» με τον «δορυφόρο της Εφορίας»

Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τη δράση 45χρονου κακοποιού ο οποίος στις αρχές του περασμένου Αυγούστου απέσπασε 400.000 ευρώ και κοσμήματα από ηλικιωμένη σε χωριό της Βοιωτίας, μέσω απάτης με ψεύτικο «λογιστή» και «δορυφόρο της Εφορίας». Ο δράστης, ο οποίος διέφυγε στα Δυτικά Προάστια της Αττικής, έχει ταυτοποιηθεί αλλά παραμένει ασύλληπτος, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και για τους συνεργούς του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

απάτη Βοιωτία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο ντοκουμέντο με τον 45χρονο κακοποιό, ο οποίος άρπαξε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Βοιωτία, βλέπει το φως της δημοσιότητας.
  • Η απάτη έγινε με συνεργό του 45χρονου να τηλεφωνεί στην ηλικιωμένη, υποστηρίζοντας ότι είναι «λογιστής» και πείθοντάς την να βγάλει χρήματα και κοσμήματα στην αυλή της για καταγραφή από «δορυφόρο της Εφορίας».
  • Το βίντεο ήταν κομβικής σημασίας για την ταυτοποίηση του 45χρονου, τον οποίο οι αρχές αναζητούν αλλά δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής. Οι έρευνες συνεχίζονται και για τα υπόλοιπα μέλη της σπείρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Βίντεο ντοκουμέντο με τον 45χρονο κακοποιό, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρό του μία ηλικιωμένη, καταφέρνοντας να της αποσπάσει το ποσό των 400.000 ευρώ, σε χωριό της Βοιωτίας, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Η απάτη είχε γίνει στις αρχές του περασμένου Αυγούστου, όταν ένας συνεργός του 45χρονου είχε τηλεφωνήσει στην ηλικιωμένη και υποστηρίζοντας ότι είναι δήθεν λογιστής, την έπεισε να βγάλει χρήματα και κοσμήματα στην αυλή της, ώστε να τα καταγράψει ο δορυφόρος της Εφορίας. Διαφορετικά, όπως είπε, η ηλικιωμένη κινδύνευε με βαρύ πρόστιμο.

Η γιαγιά δυστυχώς πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και έβαλε σε μία σακούλα, κοσμήματα και 400.000 ευρώ, αφήνοντάς την στην εξώπορτα του σπιτιού της. Τότε, ο 45χρονος εισπράκτορας εμφανίστηκε, άρπαξε την σακούλα και έγινε καπνός.

Τα ντοκουμέντα

Στη φωτογραφία που μετέδωσε το ΕΡΤnews καταγράφεται ο 45χρονος εισπράκτορας, λίγα λεπτά αφού είχε αρπάξει τη σακούλα με τα μετρητά και τα κοσμήματα. Στη συνέχεια ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητό του, με το οποίο εξαφανίστηκε.

Σε βίντεο διακρίνεται και το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγε από τη Βοιωτία, καταλήγοντας στα Δυτικά Προάστια της Αττικής.

Το υλικό αυτό ήταν κομβικής σημασίας για την ταυτοποίηση του 45χρονου. Οι αρχές τον αναζήτησαν στο σπίτι του, αλλά δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν, μέχρι στιγμής. Παράλληλα με τις έρευνες για τη σύλληψη του 45χρονου, συνεχίζονται και εκείνες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων μελών της σπείρας των απατεώνων.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ