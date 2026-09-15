Βοιωτία: Βίντεο με τη δράση 45χρονου που άρπαξε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη – Η απάτη του «λογιστή» με τον «δορυφόρο της Εφορίας»

Βίντεο ντοκουμέντο με τον 45χρονο κακοποιό, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρό του μία ηλικιωμένη, καταφέρνοντας να της αποσπάσει το ποσό των 400.000 ευρώ, σε χωριό της Βοιωτίας, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Η απάτη είχε γίνει στις αρχές του περασμένου Αυγούστου, όταν ένας συνεργός του 45χρονου είχε τηλεφωνήσει στην ηλικιωμένη και υποστηρίζοντας ότι είναι δήθεν λογιστής, την έπεισε να βγάλει χρήματα και κοσμήματα στην αυλή της, ώστε να τα καταγράψει ο δορυφόρος της Εφορίας. Διαφορετικά, όπως είπε, η ηλικιωμένη κινδύνευε με βαρύ πρόστιμο.

Η γιαγιά δυστυχώς πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και έβαλε σε μία σακούλα, κοσμήματα και 400.000 ευρώ, αφήνοντάς την στην εξώπορτα του σπιτιού της. Τότε, ο 45χρονος εισπράκτορας εμφανίστηκε, άρπαξε την σακούλα και έγινε καπνός.

Τα ντοκουμέντα

Στη φωτογραφία που μετέδωσε το ΕΡΤnews καταγράφεται ο 45χρονος εισπράκτορας, λίγα λεπτά αφού είχε αρπάξει τη σακούλα με τα μετρητά και τα κοσμήματα. Στη συνέχεια ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητό του, με το οποίο εξαφανίστηκε.

Σε βίντεο διακρίνεται και το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγε από τη Βοιωτία, καταλήγοντας στα Δυτικά Προάστια της Αττικής.

Το υλικό αυτό ήταν κομβικής σημασίας για την ταυτοποίηση του 45χρονου. Οι αρχές τον αναζήτησαν στο σπίτι του, αλλά δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν, μέχρι στιγμής. Παράλληλα με τις έρευνες για τη σύλληψη του 45χρονου, συνεχίζονται και εκείνες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων μελών της σπείρας των απατεώνων.