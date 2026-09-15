Χανιά: Το «Χαμόγελο του Παιδιού» για το βρέφος που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις – Η αναφορά το 2013 για κακοποίηση της ανήλικης, τότε, μητέρας

Σε αποκαλύψεις αναφορικά με την υπόθεση της 18χρονης μητέρας του βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, προχωρά το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρεται, το 2013 ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά για έναν 4χρονο, τότε, κοριτσάκι ότι υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Το κοριτσάκι αυτό είναι η σημερινή 18χρονη μητέρα του βρέφους, η οποία συνελήφθη κατηγορούμενη για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Για την συγκεκριμένη αναφορά είχε ενημερωθεί η αρμόδια Εισαγγελία.

Επίσης, εννέα χρόνια μετά, το 2022, είχε ζητηθεί από το «Χαμόγελο» να μεταφέρει ένα κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

«Μέσα και από αυτή την υπόθεση, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία. Παιδιά που, μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί η 18χρονη μητέρα πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων και έλαβε δεύτερη προθεσμία ώστε να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης (17/9).

Την ίδια ώρα, το μωράκι μόλις 17 ημερών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου και η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αναφέρουν τη νοσηλεία βρέφους 17 ημερών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει, αναφορικά με την 18χρονη μητέρα που έχει συλληφθεί, ότι:

Το 2013, ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες Αρχές.

Το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο Νοσοκομείο.

Σήμερα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, κατόπιν ενημέρωσής τους από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους ο Οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας του.

Μέσα και από αυτή την υπόθεση, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία. Παιδιά που, μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας.

Η προστασία των παιδιών απαιτεί έγκαιρη παρέμβαση, συνέχεια στη φροντίδα και ουσιαστική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε κανένα παιδί που έχει βρεθεί σε κατάσταση κινδύνου να μην παραμένει χωρίς την αναγκαία προστασία και υποστήριξη.

Η προστασία ενός παιδιού είναι ευθύνη όλων μας. Αν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, μην το προσπεράσετε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε, δωρεάν και ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας μέσω του CyberTipline Hellas.

Μία αναφορά μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για να προστατευτεί ένα παιδί.