Χανιά: Σε σοβαρή κατάσταση παραμένει το 17 ημερών βρέφος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Τι υποστηρίζει η μητέρα του που συνελήφθη

Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου το 17 ημερών βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής (13/9) από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει τις αστυνομικές Αρχές, καθώς η κλινική εικόνα του νεογνού προκάλεσε έντονη ανησυχία στους γιατρούς που το εξέτασαν. Κατά την εξέταση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών διαπιστώθηκαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις, με αποτέλεσμα οι γιατροί να ενημερώσουν άμεσα την Αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το βρέφος.

Συνελήφθη η μητέρα – Τι υποστηρίζει

Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη η μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη.

Η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μεγαλώνει μόνη της το παιδί, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του σοβαρού τραυματισμού του νεογνού.

Κατά την απολογία της, σύμφωνα με το Ertnews, η μητέρα υποστήριξε ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να εξηγήσει τα βαριά τραύματα που διαπιστώθηκαν στο νεογνό και οδήγησαν στην αρχική του νοσηλεία στα Χανιά και στη συνέχεια στη διακομιδή του στο Ηράκλειο.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή φέρεται να μην έχει πείσει μέχρι στιγμής τις Αρχές. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας αξιολογούνται ως επιβαρυντικά και οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκαν οι κακώσεις.

Εξετάζεται τι συνέβη μέσα στο σπίτι

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο το βρέφος να υπέστη τα χτυπήματα μέσα στο σπίτι.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στην υπόθεση πρόσωπο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το νεογνό.