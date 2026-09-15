Ζεφύρι: Συναγερμός για πυροβολισμούς τα ξημερώματα – «Γάζωσαν» το αυτοκίνητο γυναίκας – Βρέθηκαν 7 κάλυκες στο σημείο – Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (15/9) στο Ζεφύρι για επεισόδιο με πυροβολισμούς, όπου άγνωστος δράστης «γάζωσε» σταθμευμένο αυτοκίνητο γυναίκας. Η Ελληνική Αστυνομία εξετάζει το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό και οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε προσωπικές διαφορές μεταξύ συγγενών.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Περιπολικό, Αστυνομία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (15/9) στο Ζεφύρι μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.
  • Γύρω στις 5.30, ένας άγνωστος προσέγγισε με αυτοκίνητο το σπίτι ενός 48χρονου και πυροβόλησε προς άλλο αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι. Στο σημείο εντοπίστηκαν 7 κάλυκες των 9 χιλιοστών.
  • Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε επεισόδιο μεταξύ συγγενών, καθώς ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να συνδέεται συγγενικά με τον 48χρονο, με τον οποίο είχαν προσωπικές διαφορές. Οι αστυνομικοί εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό για την ταυτοποίηση του δράστη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (15/9) στο Ζεφύρι μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

«Γάζωσαν» το αυτοκίνητο γυναίκας

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, γύρω στις 5.30, ένας άγνωστος προσέγγισε με αυτοκίνητο το σπίτι ενός 48χρονου και, χωρίς να αποβιβαστεί, πυροβόλησε προς άλλο αυτοκίνητο το οποίο ανήκει στην γυναίκα του 48χρονου και το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι.

Αμέσως μετά ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε.

Βρέθηκαν 7 κάλυκες στο σημείο – Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5.50.

Σύμφωνα με τον ANT1, στο σημείο εντοπίστηκαν 7 κάλυκες  των 9 χιλιοστών, ενώ στο αυτοκίνητο το οποίο ανήκει στην γυναίκα του 48χρονου διαπιστώθηκαν οπές από τις σφαίρες.

 

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε επεισόδιο μεταξύ συγγενών, καθώς ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να συνδέεται συγγενικά με τον 48χρονο, με τον οποίο είχαν προσωπικές διαφορές.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον δράστη.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ