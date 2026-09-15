Νέο ρεκόρ στην Ιαπωνία: Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι είναι άνω των 100 ετών – Το 90% είναι γυναίκες

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Ιστορικό υψηλό σημείωσε ο πληθυσμός των ανθρώπων άνω των 100 ετών στην Ιαπωνία, ξεπερνώντας το ορόσημο των 100.000.

Όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο υπουργείο Υγείας, το ρεκόρ αυτό έρχεται σε μια περίοδο που ο δείκτης γεννήσεων στη χώρα διολισθαίνει στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων ετών.

Με μέσο όρο ηλικίας τα 49,9 έτη, η Ιαπωνία έχει τον δεύτερο γηραιότερο πληθυσμό στον κόσμο, πίσω από το Μονακό, κατά δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Τα στοιχεία

Η πιο πρόσφατη κυβερνητική έρευνα, που δόθηκε στη δημοσιότητα της διεθνούς ημέρας των ηλικιωμένων, δείχνει ότι ο αριθμός των Ιαπώνων ηλικίας 100 ετών και άνω ανερχόταν σε 107.677 την 1η Σεπτεμβρίου.

Είναι η πρώτη φορά που ο αριθμός των αιωνόβιων και υπεραιωνόβιων ξεπερνά το όριο των 100.000 αφότου άρχισαν να τηρούνται στατιστικές για αυτό το 1963.

Το 90% είναι γυναίκες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Το μέγεθος της ηλικιακής μερίδας αυτής του πληθυσμού σπάει ρεκόρ για 56η συνεχόμενη χρονιά.

Eπιδείνωση της δημογραφικής κρίσης

Δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Ιούνιο υπέδειξαν ότι η γεννητικότητα στην Ιαπωνία υποχώρησε περαιτέρω πέρυσι σε ιστορικό χαμηλό, υπογραμμίζοντας την δημογραφική κρίση με την οποία είναι αντιμέτωπη η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί σειρά προβλημάτων, από τις ελλείψεις εργατικών χεριών και την αύξηση του κόστους για την κοινωνική πρόνοια ως τη συρρίκνωση της φορολογικής βάσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ