Ουγγαρία: Αλλάζουν όλα για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα – Η κυβέρνηση Μάγιαρ ακυρώνει τους νόμους της 16ετίας Όρμπαν

Η ουγγρική κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο για την κατάργηση των περιορισμών εις βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ακυρώνοντας το θεσμικό πλαίσιο που είχε επιβληθεί κατά τη 16ετή θητεία του Βίκτορ Όρμπαν. Η νέα κυβέρνηση Μάγιαρ δεσμεύεται να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ, αντιμετωπίζοντας ανησυχίες για τα δημοκρατικά πρότυπα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

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Διεθνή Νέα

Ουγγαρία ΛΟΑΤΚΙ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νομοσχέδιο για την κατάργηση των περιορισμών εις βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας κατέθεσε η ουγγρική κυβέρνηση.
  • Η πρόταση ακυρώνει το θεσμικό πλαίσιο που είχε επιβληθεί κατά τη 16ετή θητεία του Βίκτορ Όρμπαν, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης «προώθησης της ομοφυλοφιλίας» σε ανηλίκους.
  • Ο πρωθυπουργός Πίτερ Μάγιαρ έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ, ενώ η κυβέρνησή του θα αλλάξει και τους κανόνες που είχαν απαγορεύσει την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.

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Νομοσχέδιο για την κατάργηση των περιορισμών εις βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας κατέθεσε αργά το βράδυ η ουγγρική κυβέρνηση. Η πρόταση ακυρώνει το θεσμικό πλαίσιο που είχε επιβληθεί κατά τη 16ετή θητεία του Βίκτορ Όρμπαν, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης «προώθησης της ομοφυλοφιλίας» σε ανηλίκους.

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Το συντηρητικό πλαίσιο του 2021 και οι αντιδράσεις

Η κυβέρνηση του Όρμπαν, η οποία απομακρύνθηκε από την εξουσία μετά τις εκλογές του Απριλίου, είχε προωθήσει μια χριστιανοσυντηρητική ατζέντα.

Το 2021 απαγόρευσε την «προβολή και προώθηση της ομοφυλοφιλίας» και της αλλαγής φύλου σε περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης που είναι προσβάσιμο σε ανηλίκους.

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Ο Όρμπαν υποστήριζε ότι οι νόμοι είχαν στόχο την προστασία των παιδιών, ωστόσο οι περιορισμοί είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νέα κυβέρνηση Μάγιαρ

Η νέα υπουργός Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας, η Μάρτα Γκορόγκ, είχε δηλώσει τον Μάιο ότι η χώρα θα πρέπει να αναθεωρήσει τη νομοθεσία που περιορίζει την πρόσβαση σε ΛΟΑΤΚΙ+ περιεχόμενο, μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ τον Απρίλιο ότι οι περιορισμοί παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο και συμβάλλουν στον στιγματισμό και την περιθωριοποίηση των ομοφυλόφιλων και διεμφυλικών ατόμων.

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Ο πρωθυπουργός Πίτερ Μάγιαρ, ο οποίος επικράτησε στις εκλογές του Απριλίου, έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ.

Η επαναφορά της χώρας από το περιθώριο της ΕΕ προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση των ανησυχιών για τα δημοκρατικά πρότυπα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Το νέο νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο προβλέπει την απαγόρευση υλικού που μπορεί να «βλάψει σοβαρά τη σωματική, διανοητική, συναισθηματική ή ηθική ανάπτυξη του παιδιού».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η νέα προσέγγιση εστιάζει στους «πραγματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά», όπως το πορνογραφικό και ακατάλληλο για την ηλικία σεξουαλικό περιεχόμενο, η σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών, η σεξουαλική προσέγγιση και χειραγώγηση, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προκαλεί σοβαρή βλάβη στην ανάπτυξη των παιδιών.

Ο Μάγιαρ δήλωσε επίσης το Σάββατο ότι η κυβέρνησή του θα αλλάξει τους κανόνες που είχαν ουσιαστικά απαγορεύσει την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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