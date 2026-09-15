Καλιφόρνια: Νεκρός σε φρικτό τροχαίο ο ιδρυτής της «μεγαλύτερης εβδομαδιαίας έκθεσης αυτοκινήτου στον κόσμο» – Η McLaren του κόπηκε στα δύο

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Ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια έκοψε ακαριαία το νήμα της ζωής του 27χρονου Τζέιμς Βερ, συνιδρυτή της έκθεσης συνάντησης φίλων του αυτοκινήτου «South OC Cars and Coffee», που περιγράφεται στον ιστότοπό της ως «η μεγαλύτερη εβδομαδιαία έκθεση αυτοκινήτων στον κόσμο».

Η πολυτελής McLaren στην οποία επέβαινε προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε δέντρο, κόπηκε στα δύο και παραδόθηκε στις φλόγες στην πόλη Έρβαιν της Καλιφόρνια, παρασύροντας στον θάνατο τον ίδιο και μια 22χρονη γυναίκα.

Κόπηκε στα δύο η McLaren

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12:18 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) της Κυριακής, κοντά στη διασταύρωση των οδών Culver Drive και Deerfield Avenue.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Έρβαιν, το σπορ όχημα υψηλών επιδόσεων ήταν σταματημένο σε κόκκινο σηματοδότη. Μόλις άναψε το πράσινο φως, ο οδηγός ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα κινούμενος προς τα βόρεια, έχασε τον έλεγχο, καβάλισε το κράσπεδο και προσέκρουσε στο δέντρο.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη που το όχημα διαλύθηκε σε δύο κομμάτια πριν ξεσπάσει πυρκαγιά.



Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν. «Ετοιμαζόμουν να κοιμηθώ και μετά άκουσα ένα μεγάλο, παρατεταμένο στρίγκλισμα ελαστικών και έναν τεράστιο θόρυβο. Βγήκαμε έξω με τους φίλους μου. Είδαμε μια γιγαντιαία φωτιά», δήλωσε στο ABC7 ένας μάρτυρας με το όνομα Σιντ.

«Το αυτοκίνητο είχε απλώς εξαφανιστεί», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας: «Οι αστυνομικοί είναι πολύ καλοί, έφτασαν πραγματικά γρήγορα».

#UPDATE: The well-known 27-year-old was co-founder of South OC Cars & Coffee, billed on its website as “The world’s largest weekly car show.” https://t.co/u4EG7p0iCC pic.twitter.com/7YnPXVjjoL — KTLA (@KTLA) September 14, 2026



Δυνάμεις της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Όραντζ έσπευσαν στο σημείο της τραγωδίας.

«Όταν η φωτιά κατασβέστηκε, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Έρβαιν, Κάιλ Όλντοερπ.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει ποιος από τους δύο επέβαινε στη θέση του οδηγού, ενώ η έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς να έχει ανακοινωθεί αν εμπλέκεται άλλο όχημα.

Η ταυτοποίηση των θυμάτων και η οργή της οικογένειας

Η οικογένεια του Τζέιμς Βερ επιβεβαίωσε ότι ήταν το ένα από τα δύο θύματα του δυστυχήματος. Η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας Όραντζ δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημες ανακοινώσεις, ωστόσο μέλος της οικογένειας της 22χρονης Αλέξις «Λέξι» Κρέιμερ, μοντέλου για ημερολόγιο της αλυσίδας Hooters, αποκάλυψε στην New York Post ότι η γυναίκα ήταν το δεύτερο θύμα.

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Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οικογένεια της Κρέιμερ είναι οργισμένη με τον 27χρονο, καθώς εκείνος την προσκάλεσε και βγήκε ραντεβού μαζί της λίγες μόλις ώρες πριν το δυστύχημα, ενώ ήταν ακόμα παντρεμένος.

Η 22χρονη είχε ταξιδέψει αεροπορικώς από το Λέικλαντ της Φλόριντα την Παρασκευή για να συναντήσει τον Βερ, ο οποίος της είχε ισχυριστεί ότι βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου από τη σύζυγό του, Έμμα.

Οι δυο τους είχαν γνωριστεί μέσω Instagram και συνομιλούσαν για περίπου έναν μήνα πριν τη συνάντησή τους.

Ο Βερ πλήρωσε τα αεροπορικά εισιτήρια της Κρέιμερ, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πήγαν για πρωινό, μετά ήπιαν μερικά ποτά, δείπνησαν στο πολυτελές εστιατόριο Nobu, πήγαν για ποτό στο ξενοδοχείο Pendry και παρακολούθησαν μαζί τη διάσημη εκδήλωση αυτοκινήτων του 27χρονου.

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Ωστόσο, τα δικαστικά αρχεία της Κομητείας Όραντζ που εξέτασε η NY Post δεν έδειξαν να έχει κατατεθεί αίτηση διαζυγίου.

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Λίγες ώρες πριν από το μοιραίο συμβάν, ο Βερ είχε ανεβάσει μια φωτογραφία στο Instagram από το ξενοδοχείο Pendry, καθώς και ένα στιγμιότυπο στο Νιούπορτ Μπιτς που απεικόνιζε την McLaren με ένα περιπολικό πίσω της, σε αυτό που φαινόταν να είναι αστυνομικός έλεγχος.

Το αντίο της συζύγου και η κληρονομιά στο Motor Sport

Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο 27χρονος είχε παρευρεθεί στη εβδομαδιαία συνάντηση «South OC Cars and Coffee», που πραγματοποιείται κάθε Σάββατο στο Outlets at San Clemente.

Την εκδήλωση είχε δημιουργήσει ο ίδιος μαζί με τον πατέρα του, Σάιμον, και με τα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα τεράστιο θεσμό για τους λάτρεις των σπορ αυτοκινήτων στη Νότια Καλιφόρνια.

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Μετά τη είδηση του θανάτου του, η σύζυγός του, Έμμα Βερ, δημοσίευσε μια σειρά από κοινές τους φωτογραφίες, αποτίοντας φόρο τιμής.

«Τζέιμς, ποτέ δεν πίστευα ότι θα ερχόταν η μέρα που θα έπρεπε να σου πω ένα τόσο οριστικό αντίο. Το ότι είχα την ευκαιρία να σε αγαπήσω θα είναι πάντα η μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μου», έγραψε.

«Είσαι έξυπνος, ευγενικός, αστείος, στοργικός και πραγματικά ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που είχα την χαρά να γνωρίσω», πρόσθεσε στη συγκινητική της ανάρτηση.