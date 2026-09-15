«Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Μάρκος Μπότσαρης είναι Αλβανοί» – Θύελλα αντιδράσεων για τοιχογραφία στη γειτονική χώρα

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Θύελλα αντιδράσεων και έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει μια τοιχογραφία στην Αλβανία, στην οποία παρουσιάζονται, σημαντικές ιστορικές προσωπικές της Ελλάδας, ως μέρος μιας ενιαίας αλβανικής ιστορικής αφήγησης.

Η σύνθεση φέρει την επιγραφή «Historia e Kombit», δηλαδή «Ιστορία του Έθνους» και στο επίκεντρό της, βρίσκονται τρεις ιστορικές μορφές: ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μάρκος Μπότσαρης και ο Πύρρος της Ηπείρου.

Σε ό,τι αφορά στον Μέγα Αλέξανδρο, στην τοιχογραφία αναγράφεται στα αλβανικά «Aleksandri i Madh», ενώ σε σχετική ανάρτηση του καλλιτέχνη η μορφή του συνοδεύεται από την άποψη ότι ο Μακεδόνας βασιλιάς είχε «αλβανικές ρίζες», μαζί με την αλβανική σημαία.

Πρόκειται για μια ιστορική ερμηνεία του ίδιου του δημιουργού και όχι για τεκμηριωμένο ιστορικό συμπέρασμα. Ο Αλέξανδρος Γ΄ της Μακεδονίας υπήρξε βασιλιάς του αρχαίου βασιλείου της Μακεδονίας, γιος του Φιλίππου Β΄ και της Ολυμπιάδας, και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της αρχαίας ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας.

Ο Μάρκος Μπότσαρης ως «Shqiptar»

Στην ίδια τοιχογραφία εμφανίζεται ο Μάρκος Μπότσαρης, με την επιγραφή «Marko Boçari – Shqiptar», δηλαδή «Μάρκος Μπότσαρης – Αλβανός».

Ο Μπότσαρης υπήρξε Σουλιώτης οπλαρχηγός και μία από τις πλέον γνωστές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Έλαβε μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των Οθωμανών και σκοτώθηκε στη μάχη του Καρπενησίου, το 1823. Η μνήμη του καθιερώθηκε στην Ελλάδα ως εκείνη ενός από τους σημαντικότερους αγωνιστές της Επανάστασης.

Και ο Πύρρος της Ηπείρου στην τοιχογραφία

Στην τοιχογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ο Πύρρος της Ηπείρου, με την επιγραφή «Pirro i Epirit».

Ο Πύρρος υπήρξε βασιλιάς της Ηπείρου και των Μολοσσών και μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές προσωπικότητες της ελληνιστικής εποχής. Οι πηγές τον συνδέουν με το βασίλειο των Μολοσσών και με την ευρύτερη ιστορία της αρχαίας Ηπείρου. Το Oxford Classical Dictionary τον χαρακτηρίζει ως τον σημαντικότερο από τους Μολοσσούς βασιλείς και αναφέρεται στο εξελληνισμένο ηπειρωτικό κράτος που διαμόρφωσε.

Και στην περίπτωση του Πύρρου, επομένως, η σύνδεσή του με τη σύγχρονη αλβανική εθνική ταυτότητα αποτελεί μεταγενέστερη ερμηνεία και όχι κάτι που μπορεί να συναχθεί απευθείας από την αρχαία ιστορία.

«Η ιστορία μας είναι τόσο μεγάλη όσο ο φόβος τους»

Το μήνυμα της τοιχογραφίας αποτυπώνεται ακόμη πιο χαρακτηριστικά σε ανάρτηση που συνόδευσε το έργο. «Historia jonë është aq e madhe sa frika e këtyre», γράφει ο καλλιτέχνης, δηλαδή «Η ιστορία μας είναι τόσο μεγάλη όσο ο φόβος τους».

Η συγκεκριμένη φράση, σε συνδυασμό με την παρουσία του Αλεξάνδρου, του Πύρρου και του Μάρκου Μπότσαρη κάτω από τον τίτλο «Ιστορία του Έθνους», προσδίδει στο έργο σαφή εθνικό και συμβολικό χαρακτήρα, γεγονός που εγείρει τις αντιδράσεις των Ελλήνων.