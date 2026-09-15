Γεωργιάδης για τους 2 γιατρούς της Καρνεάδου: «Ήταν κανονικοί απατεώνες – Στους ελέγχους, έκρυβαν τα μηχανήματα στο μπαλκόνι»

Σφοδρή επίθεση κατά των δύο γιατρών του ιατρείου του Κολωνακίου που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εξαπέλυσε το πρωί της Τρίτης (15/9) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, ο κύριος Γεωργιάδης μιλώντας στο MEGA, είπε: «Μιλάμε για δύο κανονικούς απατεώνες. Ήταν απατεώνες. Σε κάθε έλεγχο στο ιατρείο τους έκρυβαν τα μηχανήματα στο μπαλκόνι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεωργιάδης στο MEGA, σχετικά με το ιατρείο που λειτουργούσε το ζευγάρι των γιατρών στο Κολωνάκι.

«Ένας γιατρός χωρίς ειδικότητα μπορεί να έχει ιατρείο αλλά μπορεί μόνο να γράφει συνταγές. Δεν είναι ούτε γυναικολόγος, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική ως έννοια, δεν υπάρχει, είναι απάτη», πρόσθεσε για την γιατρό ο κύριος Γεωργιάδης.

«Το βασικό πρόβλημα ήταν πως η πλασμαφαίρεση πρέπει να γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Γιατί αν συμβεί μια επιπλοκή, τότε μόνο μπορεί να σωθεί ο ασθενής. Αυτοί όχι μόνο συμφωνία με ιδιωτική κλινική δεν έκαναν για να δουλεύει έστω εκεί το μηχάνημα, αλλά δεν ήξραν να δώσουν και τις πρώτες βοήθειες», πρόσθεσε.

«Ο γιατρός δεν είχε σχέση με τα μηχανήματα, εκείνος έδινε διατροφές», συνέχισε ο Υπουργός Υγείας για τον παθολόγο του ιατρείου της οδού Καρνεάδου.