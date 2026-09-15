Περπάτημα: Η ένταση μπορεί να είναι πιο σημαντική από τον αριθμό των βημάτων – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

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Ο αριθμός των καθημερινών βημάτων αποτελεί έναν από τους πιο απλούς τρόπους καταγραφής της φυσικής δραστηριότητας. Νέα μελέτη, ωστόσο, δείχνει ότι και η ένταση της βάδισης αποτελεί σημαντικό παράγοντα, καθώς ο ταχύτερος ρυθμός περπατήματος συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία και από καρδιαγγειακά νοσήματα.

Η ένταση στο περπάτημα είναι πιο σημαντική από τον αριθμό των βημάτων, αποκαλύπτει νέα μελέτη

Το περπάτημα με πιο γρήγορο ρυθμό μπορεί να προσφέρει τα ίδια οφέλη για την υγεία με τις μεγαλύτερες σε διάρκεια αλλά πιο αργές βόλτες, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύει η εφημερίδα The Independent.

Όπως αποδεικνύεται, δεν έχει σημασία μόνο ο συνολικός αριθμός των βημάτων που κάνετε καθημερινά, αλλά και η έντασή τους. Συγκεκριμένα, 80 βήματα το λεπτό με λιγότερα από 5.000 βήματα την ημέρα μπορούν να είναι εξίσου ευεργετικά με 5.000–7.500 βήματα με ρυθμό 60 βημάτων το λεπτό.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για να αξιολογήσουν την επίδραση του περπατήματος στον κίνδυνο θνησιμότητας από κάθε αιτία, οι ερευνητές παρακολούθησαν σχεδόν 65.000 άτομα με μέση ηλικία τα 61 έτη. Οι συμμετέχοντες φορούσαν συσκευές καταγραφής φυσικής δραστηριότητας (trackers) για επτά ημέρες.

Παράλληλα, παρακολουθήθηκε μια ξεχωριστή ομάδα περίπου 70.000 ατόμων για να προσδιοριστεί ο κίνδυνος θανάτου ειδικά από καρδιαγγειακές παθήσεις.

Στην αρχή της μελέτης, ο ημερήσιος αριθμός βημάτων των συμμετεχόντων χωρίστηκε σε τέσσερις κατηγορίες:

0–5.000 βήματα

5.000–7.500 βήματα

7.500–10.000 βήματα

Άνω των 10.000 βημάτων

Οι ερευνητές κατέγραψαν επίσης τον μέγιστο σταθερό ρυθμό βάδισης κάθε συμμετέχοντος κατά τη διάρκεια της πιο δραστήριας περιόδου 30 λεπτών της ημέρας.

Στη συνέχεια, ειδικοί από το Πανεπιστήμιο Monash της Αυστραλίας ανέλυσαν τα δεδομένα για τη θνησιμότητα από κάθε αιτία, καθώς και τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα, σε ένα διάστημα παρακολούθησης περίπου οκτώ ετών.

Τα ευρήματα της μελέτης: Γρήγορος ρυθμός vs Περισσότερα βήματα

Συνολικά καταγράφηκαν 1.697 θάνατοι, εκ των οποίων οι 502 σχετίζονταν με καρδιαγγειακές παθήσεις. Η ανάλυση έδειξε ότι ο κίνδυνος θανάτου ήταν χαμηλότερος ανάμεσα στα άτομα που περπατούσαν με γρήγορο ρυθμό —τουλάχιστον 80 βήματα το λεπτό— ακόμη και αν έκαναν λιγότερα από 5.000 βήματα την ημέρα.

Παρόμοια μείωση του κινδύνου παρατηρήθηκε και σε όσους έκαναν 5.000–7.500 βήματα την ημέρα με πιο αργό ρυθμό (περίπου 60 βήματα το λεπτό).

«Οι συντομότερες αλλά πιο έντονες φυσικές δραστηριότητες είναι συγκρίσιμες ως προς τα οφέλη για την υγεία με τις μεγαλύτερες σε διάρκεια αλλά λιγότερο έντονες δραστηριότητες», κατέληξαν οι συγγραφείς της μελέτης.

Πόσα βήματα είναι τα ιδανικά για μακροζωία

Συνολικά, η έρευνα έδειξε ότι τα 7.500 έως 10.000 βήματα την ημέρα συνδέθηκαν με τον χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, ανεξάρτητα από τον ρυθμό βάδισης. Παρόμοια αποτελέσματα διαπιστώθηκαν και για τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα.

Επιπλέον οφέλη από το καθημερινό περπάτημα: