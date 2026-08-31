Περπάτημα ή τρέξιμο: Ποια άσκηση είναι πιο αποτελεσματική για τη μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με ειδικούς

Αν θέλετε να βάλετε περισσότερη άσκηση στην καθημερινότητά σας, δεν χρειάζεται απαραίτητα να ξεκινήσετε με έντονες προπονήσεις. Το περπάτημα και το τρέξιμο είναι δύο απλές επιλογές που μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην καρδιαγγειακή υγεία. Ποια από τις δύο, όμως, είναι πιο αποτελεσματική για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης;

Περπάτημα ή τρέξιμο: Ποιο είναι καλύτερο για την υψηλή αρτηριακή πίεση

Η σωματική δραστηριότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι βάζοντας τη γυμναστική στη ζωή σας, μπορείτε να διαχειριστείτε πιο αποτελεσματικά την πίεσή σας. Ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να αυξήσετε τη δραστηριότητά σας είναι το περπάτημα ή το τρέξιμο, καθώς και τα δύο μπορούν να γίνουν σχεδόν παντού, χωρίς ειδικό εξοπλισμό.

Ποιο είναι όμως το καλύτερο για τη ρύθμιση της πίεσης; Δύο γιατροί απαντούν αν πρέπει να επιλέξετε περπάτημα ή τρέξιμο ή αν τελικά χρειάζεται καν να διαλέξετε.

Περπάτημα και αρτηριακή πίεση

Μειώνει τη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση

Μειώνει το άγχος

Χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία

Μειώνει τη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση

Η Dr. Oluwatosin Ajao αναφέρει ότι το περπάτημα είναι ένας από τους απλούστερους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να ρίξετε την πίεση. «Ένας γρήγορος περίπατος 20 έως 40 λεπτών, 3 με 5 φορές την εβδομάδα, μπορεί να βελτιώσει την υγεία της καρδιάς και να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού με την πάροδο του χρόνου».

Το τακτικό περπάτημα μειώνει τόσο τη συστολική όσο και τη διαστολική πίεση. Μετα-ανάλυση έδειξε ότι το περπάτημα μειώνει τη συστολική πίεση κατά 4 mm Hg και τη διαστολική κατά 2 mm Hg. «Αυτές οι μειώσεις μπορεί να φαίνονται μικρές, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικές», εξηγεί η Dr. Ajao, καθώς ακόμη και μικρές μεταβολές έχουν μακροπρόθεσμο όφελος στην πρόληψη αγγειακών παθήσεων.

Μειώνει το άγχος

Το χρόνιο άγχος αποτελεί γνωστό παράγοντα κινδύνου για την υπέρταση. Η τακτική άσκηση, όπως το περπάτημα, συμβάλλει καθοριστικά στη διαχείρισή του. «Το περπάτημα κάνει πολλά περισσότερα από το να καίει θερμίδες», επισημαίνει η Dr. Ajao. Βοηθά στη μείωση της απόκρισης του οργανισμού στο στρες (το σύστημα “fight or flight”). Μάλιστα, μεγάλη ανασκόπηση μελετών έδειξε ότι το περπάτημα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη μείωση των συμπτωμάτων άγχους και ήπιας κατάθλιψης.

Χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία

Ακόμη και το ελαφρύ περπάτημα —όπως το να σηκώνεστε για λίγο όταν είστε καθισμένοι για ώρες— βελτιώνει τη λειτουργία των αγγείων. «Το περπάτημα μειώνει τη δραστηριότητα του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης και ενισχύει την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου», εξηγεί η γιατρός. Αυτό διευρύνει τα αιμοφόρα αγγεία, διευκολύνοντας τη ροή του αίματος και διατηρώντας την αρτηριακή πίεση σε χαμηλότερα επίπεδα μακροπρόθεσμα.

Τρέξιμο και αρτηριακή πίεση: Πώς η αερόβια ασκηση προστατεύει την καρδιά

Μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο την αρτηριακή πίεση

Ενδυναμώνει την καρδιά

Βελτιώνει την αγγειακή λειτουργία

Βοηθά στη διαχείριση του στρες

Μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο την αρτηριακή πίεση

«Το τρέξιμο μπορεί να μειώσει σημαντικά την αρτηριακή πίεση, ειδικά σε άτομα που πάσχουν ήδη από υπέρταση», αναφέρει ο Ajao. Μια μελέτη έδειξε ότι το τρέξιμο μείωσε τη συστολική αρτηριακή πίεση κατά 4,2 mm Hg και τη διαστολική κατά 2,7 mm Hg.

Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι στα άτομα με διαγνωσμένη υπέρταση, η θετική επίδραση του τρεξίματος ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. «Παρατηρήθηκε μέση πτώση 5,6 mm Hg στη συστολική πίεση και 5,2 mm Hg στη διαστολική», εξηγεί ο Ajao. «Το ενδιαφέρον είναι ότι οι ερευνητές ανακάλυψαν πως το τρέξιμο μέτριας έντασης μειώνει την πίεση πιο αποτελεσματικά από τις προπονήσεις υψηλής έντασης σε υπερτασικά άτομα».

Ενδυναμώνει την καρδιά

«Το τρέξιμο λειτουργεί σαν προπόνηση ενδυνάμωσης για την καρδιά», σημειώνει η Dr. Nneoma Oparaji (M.D., M.H.S., ABOM, DipABLM). «Εκπαιδεύει την καρδιά να αντλεί αίμα πιο αποτελεσματικά, ώστε να παράγει περισσότερο έργο με λιγότερη προσπάθεια — γεγονός που συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης», επισημαίνει η ειδικός.

Βελτιώνει την αγγειακή λειτουργία

Το τρέξιμο και άλλες μορφές αερόβιας σωματικής δραστηριότητας βελτιώνουν τη λειτουργία του αγγειακού συστήματος. «Η τακτική άσκηση βοηθά το σώμα να δημιουργήσει περισσότερα μικρά αιμοφόρα αγγεία, όπως αρτηρίδια και τριχοειδή», εξηγεί ο Ajao. «Αυτή η αλλαγή διευκολύνει τη ροή του αίματος».

Ο κίνδυνος αρτηριακής σκληρίας (είναι η απώλεια της ελαστικότητας των τοιχωμάτων των αρτηριών) αυξάνεται με την ηλικία, κάτι που μπορεί να ανεβάσει τις πιθανότητες εμφάνισης καρδιοαγγειακών νοσημάτων. Σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, η τακτική αερόβια άσκηση, όπως το τρέξιμο και το περπάτημα, βελτιώνει την ελαστικότητα των αρτηριών.

«Η τακτική γυμναστική διατηρεί τις αρτηρίες εύκαμπτες, μειώνει τη φλεγμονή και διευκολύνει το έργο της καρδιάς», προσθέτει ο Ajao. «Συνδυαστικά, αυτές οι προσαρμογές κρατούν την αρτηριακή πίεση χαμηλότερη σε βάθος χρόνου».

Βοηθά στη διαχείριση του στρες

Όπως και το περπάτημα, το τρέξιμο είναι εξαιρετικά ωφέλιμο για τη διαχείριση του άγχους. Τα υψηλά επίπεδα στρες αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης υπέρτασης και καρδιαγγειακών παθήσεων. Η συστηματική σωματική δραστηριότητα βοηθά στη μείωση της έντασης και διευκολύνει τη διαχείριση των στρεσογόνων καταστάσεων στην καθημερινότητα.

Τρέξιμο ή Περπάτημα: Ποιο είναι καλύτερο για την υγεία της καρδιάς

Αν και το τρέξιμο μπορεί να προσφέρει ελαφρώς μεγαλύτερη μείωση στην πίεση του αίματος, η καλύτερη μορφή άσκησης είναι αυτή που μπορείτε να ακολουθήσετε με συνέπεια, σύμφωνα με την Oparaji.

Το τρέξιμο απαιτεί μεγαλύτερη αντοχή και προσπάθεια, γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά για ορισμένους. Αυτό κάνει το έντονο περπάτημα πιο προσβάσιμο και εύκολο στο να ξεκινήσει κανείς. Από την άλλη πλευρά, πολλοί προτιμούν το τρέξιμο επειδή καλύπτει την ίδια απόσταση σε λιγότερο χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικότερο είναι να βάλετε τη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινότητά σας.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα άσκησης

150 λεπτά μέτριας έντασης: π.χ. γρήγορο περπάτημα ή ελαφρύ τζόκινγκ.

75 λεπτά έντονης δραστηριότητας: π.χ. τρέξιμο υψηλής έντασης (ή συνδυασμός των δύο).

2 ημέρες ενδυνάμωσης: ασκήσεις με βάρη ή αντίσταση, που επίσης υποστηρίζουν τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Οδηγίες ασφαλείας για αρχάριους

Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε νέο πρόγραμμα γυμναστικής, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Παράγοντες όπως το τρέχον επίπεδο φυσικής κατάστασης και η παρουσία χρόνιων παθήσεων πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη.

Ο ειδικός Ajao συνιστά να ξεκινάτε αργά και να χτίζετε τη φυσική σας κατάσταση σταδιακά: «Καθώς η φυσική σας κατάσταση βελτιώνεται, μπορείτε να αυξήσετε σταδιακά τον χρόνο, την ταχύτητα και την ένταση. Τα άτομα που κάνουν καθιστική ζωή αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων κατά την άσκηση. Επομένως, οι αρχάριοι δεν πρέπει να ξεκινούν αμέσως με έντονες προπονήσεις».

Προειδοποιητικά σημάδια: Πότε πρέπει να σταματήσετε

Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζετε τα συμπτώματα που δείχνουν ότι το σώμα σας καταπονείται υπερβολικά. Διακόψτε αμέσως την άσκηση και αναζητήστε ιατρική βοήθεια αν νιώσετε τα εξής: