Η Ελλάδα διευρύνει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή

Η Αθήνα εδραιώνει πλέον μεθοδικά τον ρόλο της ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Με συνεχείς στρατιωτικές αποστολές, ισχυρές συμμαχίες και εξοπλιστικές συμφωνίες αιχμής, η ελληνική στρατιωτική διπλωματία διευρύνει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, μετατρέποντας τη χώρα σε υπολογίσιμο και αξιόπιστο εταίρο στην περιοχή.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσιαστικής επιχειρησιακής ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, η Ελλάδα απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν περιορίζεται σε ρόλο παθητικού παρατηρητή των εξελίξεων. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026, κατέπλευσε στο λιμάνι της Βηρυτού ελληνικό αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού, μεταφέροντας 13 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Μ113 και 10 στρατιωτικά φορτηγά Steyr.

Η αποστολή αυτή δεν ήταν μεμονωμένη, αλλά αποτελεί τη συνέχεια μιας οργανωμένης στρατηγικής υποστήριξης προς τη γείτονα χώρα. Τα συγκεκριμένα οχήματα ήρθαν να προστεθούν σε ένα αντίστοιχης κλίμακας εξοπλιστικό πακέτο που είχε αποστείλει η Αθήνα στις 15 Ιανουαρίου 2026, όταν ακόμη ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο είχε μεταφέρει ισάριθμα τεθωρακισμένα και φορτηγά. Η διπλή αυτή ενίσχυση μέσα σε λίγους μήνες υπογραμμίζει τη βούληση της ελληνικής πλευράς να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, εμβαθύνοντας περαιτέρω τους στρατιωτικούς και στρατηγικούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Αθήνα αντιλαμβάνεται πλήρως ότι ένας σταθερός Λίβανος αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την ασφάλεια ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου.

Ισχυρή παρουσία στη Μ. Ανατολή

Η αμυντική συνδρομή προς τον Λίβανο συμπληρώνει την ήδη έντονη και συνεχή στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Στον Λίβανο, το Πολεμικό Ναυτικό διατηρεί σε μόνιμη βάση μία φρεγάτα, η οποία συμμετέχει στην πολυεθνική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών UNIFIL. Αποστολή του ελληνικού πολεμικού πλοίου είναι η επιτήρηση των θαλασσίων προσβάσεων και η αποτροπή της παράνομης διακίνησης όπλων και πολεμικού υλικού προς εξτρεμιστικές και τζιχαντιστικές οργανώσεις που απειλούν την εσωτερική σταθερότητα της χώρας.

Παράλληλα, τα ελληνικά φτερά και οι ελληνικές καρένες απλώνονται σε ολόκληρο το γεωπολιτικό τόξο από τη Βόρεια Αφρική έως την Αραβική Χερσόνησο. Στην Ερυθρά Θάλασσα, η Ελλάδα διατηρεί φρεγάτα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ, εξασφαλίζοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και προστατεύοντας τις διεθνείς θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας από τις ασύμμετρες απειλές. Την ίδια στιγμή, στη Σαουδική Αραβία παραμένει ανεπτυγμένη μία συστοιχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot με το αντίστοιχο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, προστατεύοντας κρίσιμες υποδομές της φίλης χώρας και αποδεικνύοντας ότι η ελληνική αποτρεπτική ισχύς λειτουργεί ως εγγυητής ασφάλειας εκτός των στενών εθνικών συνόρων.

Λιβύη, Αίγυπτος και Κύπρος

Η στρατηγική ακτινοβολία της χώρας εκτείνεται και στο βόρειο τμήμα της αμερικανικής και αφρικανικής ηπείρου. Στα ανοιχτά της Λιβύης, ελληνική φρεγάτα συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ΕΙΡΗΝΗ, με αντικείμενο την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, οι σχέσεις με την Αίγυπτο βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικό τους σημείο. Οι δύο χώρες έχουν συνάψει ισχυρότατους στρατιωτικούς δεσμούς, οι οποίοι επιβεβαιώνονται μέσα από συνεχείς διακλαδικές ασκήσεις, ανταλλαγή πληροφοριών και κοινή αντίληψη για τις προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή.

Ιδιαίτερα κομβική είναι η ενίσχυση της παρουσίας στην Κύπρο. Η μόνιμη στάθμευση τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας και η διαρκής παρουσία μίας φρεγάτας του Πολεμικού Ναυτικού στο νησί επαναβεβαιώνουν το ενιαίο του αμυντικού χώρου και την αποφασιστικότητα της Αθήνας να θωρακίσει την Μεγαλόνησο απέναντι σε οποιαδήποτε επιβουλή.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Το επιστέγασμα αυτής της πολυεπίπεδης στρατιωτικής διπλωματίας καταγράφεται σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026. Οι γενικές διευθύνσεις αμυντικών εξοπλισμών της Ελλάδας και του Ισραήλ βάζουν τις τελικές υπογραφές για τη μεγάλη διακρατική συμφωνία που αφορά τα εξελιγμένα οπλικά συστήματα της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί απλώς μία προμήθεια στρατιωτικού υλικού, αλλά μία βαθιά στρατηγική σύμπραξη με μία από τις πλέον προηγμένες τεχνολογικά χώρες στον τομέα της άμυνας. Η εν λόγω εξέλιξη αναδεικνύει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία κινητοποιείται το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο πλέγμα αεράμυνας και αποτροπής που καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Υπολογίσιμη γεωστρατηγικός δρών

Όλες αυτές οι κινήσεις δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά τμήματα ενός ευρύτερου, γεωστρατηγικού σχεδίου, με την στρατιωτική διπλωματία να έχει ενεργό ρόλο. Η Ελλάδα έχει πάψει να είναι ένας παθητικός δέκτης των εξελίξεων στην περιοχή της. Με ώριμη στρατιωτική διπλωματία, επιχειρησιακή ετοιμότητα και ισχυρές συμμαχίες που εκτείνονται από τη Μέση Ανατολή έως τον Αραβικό Κόλπο, η Αθήνα εκπέμπει ισχύ και σταθερότητα και την Άγκυρα για πρώτη φορά να αισθάνεται ότι περικυκλώνεται, προσπαθώντας να αντιδράσει.

Η παρουσία των ελληνικών όπλων, των πολεμικών πλοίων και των ελληνικών φτερών σε τόσα διαφορετικά μέτωπα επιβεβαιώνει ότι η χώρα θεωρείται πλέον ένας υπολογίσιμος και απαραίτητος σύμμαχος. Η διεύρυνση του γεωπολιτικού αποτυπώματος της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή αποτελεί πλέον αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, κατοχυρώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον σύγχρονο γεωπολιτικό χάρτη.