Κορινθία: Οι κλέφτες ήταν… «εκρηκτικοί» – Ανατίναξαν ΑΤΜ και άρπαξαν περισσότερα από 90.000 ευρώ – ΦΩΤΟ

Οι κλέφτες ήταν… «εκρηκτικοί»! Τα ξημερώματα της Δευτέρας (31/8), μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) στην Περαχώρα Κορινθίας, έγινε στόχος κακοποιών.
Οι δράστες προσέγγισαν το σημείο γύρω στις 05:00 το πρωί και προκάλεσαν ισχυρή έκρηξη στο ΑΤΜ.
Από την ανατίναξη προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στη συσκευή, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν κασετίνα με χρηματικό ποσό που ανέρχεται σε περίπου 91.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, αμέσως μετά την αφαίρεση των χρημάτων, οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Στο σημείο διεξάγονται έρευνες από την Ελληνική Αστυνομία για τη συλλογή ευρημάτων και υλικού από κάμερες ασφαλείας, ενώ την προανάκριση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπαιτίων έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.