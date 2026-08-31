Κορινθία: Οι κλέφτες ήταν… «εκρηκτικοί» – Ανατίναξαν ΑΤΜ και άρπαξαν περισσότερα από 90.000 ευρώ – ΦΩΤΟ

Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) στην Περαχώρα Κορινθίας έγινε στόχος κακοποιών τα ξημερώματα της Δευτέρας (31/8), οι οποίοι προκάλεσαν ισχυρή έκρηξη. Οι κλέφτες άρπαξαν περίπου 91.000 ευρώ και διέφυγαν, ενώ η Ελληνική Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

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Κοινωνία

Έκρηξη ΑΤΜ στην Κορινθία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στόχος κακοποιών έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (31/8) μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) στην Περαχώρα Κορινθίας, με τους δράστες να προκαλούν ισχυρή έκρηξη.
  • Από την ανατίναξη προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στη συσκευή, ενώ οι κλέφτες κατάφεραν να αποσπάσουν κασετίνα με χρηματικό ποσό που ανέρχεται σε περίπου 91.000 ευρώ.
  • Στο σημείο διεξάγονται έρευνες από την Ελληνική Αστυνομία για τη συλλογή ευρημάτων και υλικού από κάμερες ασφαλείας. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι κλέφτες ήταν… «εκρηκτικοί»! Τα ξημερώματα της Δευτέρας (31/8), μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) στην Περαχώρα Κορινθίας, έγινε στόχος κακοποιών.

Οι δράστες προσέγγισαν το σημείο γύρω στις 05:00 το πρωί και προκάλεσαν ισχυρή έκρηξη στο ΑΤΜ.

Έκρηξη ΑΤΜ στην Κορινθία

Έκρηξη ΑΤΜ στην Κορινθία

Από την ανατίναξη προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στη συσκευή, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν κασετίνα με χρηματικό ποσό που ανέρχεται σε περίπου 91.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, αμέσως μετά την αφαίρεση των χρημάτων, οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Έκρηξη ΑΤΜ στην Κορινθία

Στο σημείο διεξάγονται έρευνες από την Ελληνική Αστυνομία για τη συλλογή ευρημάτων και υλικού από κάμερες ασφαλείας, ενώ την προανάκριση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπαιτίων έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

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