Κορινθία: Οι κλέφτες ήταν… «εκρηκτικοί» – Ανατίναξαν ΑΤΜ και άρπαξαν περισσότερα από 90.000 ευρώ – ΦΩΤΟ

Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) στην Περαχώρα Κορινθίας έγινε στόχος κακοποιών τα ξημερώματα της Δευτέρας (31/8), οι οποίοι προκάλεσαν ισχυρή έκρηξη. Οι κλέφτες άρπαξαν περίπου 91.000 ευρώ και διέφυγαν, ενώ η Ελληνική Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.