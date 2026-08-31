Πανικός σε πτήση από Νιουκάστλ προς Ηράκλειο: Μεθυσμένος 42χρονος επιτέθηκε σε επιβάτες και πλήρωμα – Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 42χρονου Βρετανού για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία και διασάλευση της τάξης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου. Ο συλληφθείς, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, επέδειξε επιθετική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια πτήσης από Νιουκάστλ προς Ηράκλειο, με αποτέλεσμα την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

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Κοινωνία

αεροδρόμιο Μακεδονία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 42χρονου Βρετανού για επικίνδυνη παρέμβαση σε πτήση, παράβαση εντολών Κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης.
  • Κατά τη διάρκεια πτήσης από Νιουκάστλ προς Ηράκλειο, ο 42χρονος, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, προκαλούσε φασαρία και είχε επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του.
  • Η μη συμμόρφωση στις εντολές του πληρώματος οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός Βρετανού για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, παράβαση εντολών Κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, προχώρησαν οι Αρχές.

Πρόκειται για 42χρονο, ο οποίος, το βράδυ της Κυριακής (30/8), κατά τη διάρκεια πτήσης, από Νιουκάστλ προς Ηράκλειο, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, προκαλούσε φασαρία και είχε επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του.

Παράλληλα δεν συμμορφωνόταν στις εντολές του πληρώματος, με αποτέλεσμα να διασαλευτεί η τάξη και να γίνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

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