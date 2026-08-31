Πανικός σε πτήση από Νιουκάστλ προς Ηράκλειο: Μεθυσμένος 42χρονος επιτέθηκε σε επιβάτες και πλήρωμα – Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους

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Στη σύλληψη ενός Βρετανού για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, παράβαση εντολών Κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, προχώρησαν οι Αρχές.

Πρόκειται για 42χρονο, ο οποίος, το βράδυ της Κυριακής (30/8), κατά τη διάρκεια πτήσης, από Νιουκάστλ προς Ηράκλειο, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, προκαλούσε φασαρία και είχε επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του.

Παράλληλα δεν συμμορφωνόταν στις εντολές του πληρώματος, με αποτέλεσμα να διασαλευτεί η τάξη και να γίνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία.