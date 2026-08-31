Νεκρό έμβρυο σε βαλίτσα στην Κυψέλη: Εντοπίστηκαν σημάδια στη σορό – Ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην φρικιαστική υπόθεση που αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Κυριακής (30/8) στην Κυψέλη, όταν μέσα σε διαμέρισμα επί της οδού Θάσου, εντοπίστηκε ένα νεκρό έμβρυο σε δοχείο σε κατάσταση κατάψυξης, μέσα σε βαλίτσα.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε την ύπαρξη σημαδιών στη σορό του βρέφους, κυρίως στην πλάτη, τα οποία διερευνάται εάν σχετίζονται με τον θάνατό του.

Ο τρόπος και ο χρόνος πρόκλησης των συγκεκριμένων σημαδιών αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ολοκλήρωση της νεκροψίας-νεκροτομής καθώς και από τις εργαστηριακές εξετάσεις.

Μέχρι την ολοκλήρωσή τους, καμία εκδοχή δεν αποκλείεται, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου ο θάνατος του βρέφους να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Αναπαράσταση στο διαμέρισμα

Στο διαμέρισμα πραγματοποιείται έρευνα και αναπαράσταση παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και του 43χρονου συλληφθέντα.

Δείτε φωτογραφίες από το σπίτι της φρίκης στην Κυψέλη

Η Γερμανίδα μητέρα του βρέφους δεν είναι 28χρονη αλλά 38χρονη

Νέα δεδομένα προέκυψαν και για την ταυτότητα της Γερμανίδας. Μολονότι αρχικά φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είχε γεννηθεί το 1998, από τον έλεγχο των στοιχείων της διαπιστώθηκε ότι είναι γεννημένη το 1988.

Το χρονικό της υπόθεσης-θρίλερ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, στην οδό Θάσου, ο οποίος ανέφερε στις αρχές ότι οι ένοικοι δεν κατέβαλλαν το ενοίκιο, ενώ έκανε λόγο και για χρήση ναρκωτικών μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι της Κυριακής (31/8), αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που βρίσκονταν στην περιοχή συνάντησαν τον ιδιοκτήτη, ο οποίος τους ζήτησε να πραγματοποιήσουν έρευνα στο διαμέρισμα.

Στο εσωτερικό του σπιτιού εντοπίστηκαν ένας 43χρονος Έλληνας, η Γερμανίδα σύζυγός του (η ηλικία της ερευνάται), η 15χρονη κόρη του 43χρονου, τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 12 και 9 ετών, καθώς και ένας 25χρονος Αφγανός, ο οποίος δήλωσε σύντροφος της 15χρονης.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών στην κατοχή του 43χρονου και του 25χρονου, με αποτέλεσμα να προσαχθούν στο αστυνομικό τμήμα.

Οι αστυνομικοί επέστρεψαν στη συνέχεια στο διαμέρισμα για συμπληρωματική έρευνα. Εκεί εντόπισαν δύο βαλίτσες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο τμήμα για περαιτέρω έλεγχο. Όταν ανοίχτηκε μία από αυτές, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά στο μακάβριο εύρημα, ένα νεκρό βρέφος, κρυμμένο μέσα σε δοχείο και σε κατάσταση κατάψυξης.

Η κατάθεση της μητέρας του βρέφους

Σύμφωνα με την κατάθεση της Γερμανίδας, το βρέφος ήταν δικό της και, όπως ισχυρίστηκε, είχε γεννηθεί πριν από περίπου οκτώ μήνες. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε το παιδί στο δοχείο και το διατήρησε στην κατάψυξη.

Οι συλλήψεις

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 43χρονος, η Γερμανίδα σύζυγός του και ο 25χρονος Αφγανός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η 15χρονη που βρισκόταν στο διαμέρισμα.

Παράλληλα, η έρευνα λαμβάνει νέες διαστάσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η 15χρονη φέρεται να είναι έγκυος, με τον 25χρονο να φέρεται ως πατέρας του παιδιού, ενώ έγκυος φέρεται να δηλώνει και η 28χρονη.