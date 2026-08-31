Σαντορίνη: Χειροπέδες σε «χρυσοδάκτυλο» διαρρήκτη – Είχε κάνει 4 κλοπές με λεία άνω των 28.500 ευρώ

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Στα χέρια των αστυνομικών αρχών της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας βρίσκεται ένας 34χρονος «χρυσοδάκτυλος» διαρρήκτης, ο οποίος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (30/8).

Ο συλληφθείς ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης 4 περιπτώσεων διαρρήξεων σε κατοικίες και επιχειρήσεις του νησιού.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., η δράση του 34χρονου εκτυλίχθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις 21 έως τις 29 Αυγούστου 2026. Στο διάστημα αυτό, ο κατηγορούμενος φέρεται να εισέβαλε σε δύο οικίες και δύο καταστήματα στη Σαντορίνη, αφαιρώντας χρηματικά ποσά που συνολικά ξεπερνούν τις 28.500 ευρώ.

Ο 34χρονος αντιστάθηκε στη σύλληψή του και επιτέθηκε στους αστυνομικούς

Ο εντοπισμός του έγινε στο πλαίσιο συντονισμένης έρευνας μετά από σχετικές καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ο 34χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση και επιτέθηκε στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να αποτρέψει την σύλληψη του.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 4.345 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και μια τραπεζική κάρτα που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο.

Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων του προέκυψε επιπλέον ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές, ενώ διαπιστώθηκε πως στερούνταν των νόμιμων εγγράφων παραμονής στη χώρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και παράνομη παραμονή στη χώρα, και οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.