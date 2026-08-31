Σαντορίνη: Χειροπέδες σε «χρυσοδάκτυλο» διαρρήκτη – Είχε κάνει 4 κλοπές με λεία άνω των 28.500 ευρώ

Στη Σαντορίνη συνελήφθη ένας 34χρονος «χρυσοδάκτυλος» διαρρήκτης, ο οποίος κατηγορείται για 4 κλοπές σε κατοικίες και επιχειρήσεις, με λεία άνω των 28.500 ευρώ. Ο συλληφθείς αντιστάθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του. Σε βάρος του εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Σύλληψη διαρρήκτη στη Σαντορίνη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Σαντορίνη, συνελήφθη 34χρονος «χρυσοδάκτυλος» διαρρήκτης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης 4 περιπτώσεων διαρρήξεων σε κατοικίες και επιχειρήσεις του νησιού.
  • Η λεία του ξεπερνά τις 28.500 ευρώ από διαρρήξεις που εκτυλίχθηκαν από τις 21 έως τις 29 Αυγούστου 2026.
  • Ο συλληφθείς αντιστάθηκε στη σύλληψη και επιτέθηκε στους αστυνομικούς, ενώ εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας βρίσκεται ένας 34χρονος «χρυσοδάκτυλος» διαρρήκτης, ο οποίος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (30/8).

Ο συλληφθείς ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης 4 περιπτώσεων διαρρήξεων σε κατοικίες και επιχειρήσεις του νησιού.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., η δράση του 34χρονου εκτυλίχθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις 21 έως τις 29 Αυγούστου 2026. Στο διάστημα αυτό, ο κατηγορούμενος φέρεται να εισέβαλε σε δύο οικίες και δύο καταστήματα στη Σαντορίνη, αφαιρώντας χρηματικά ποσά που συνολικά ξεπερνούν τις 28.500 ευρώ.

Ο 34χρονος αντιστάθηκε στη σύλληψή του και επιτέθηκε στους αστυνομικούς

Ο εντοπισμός του έγινε στο πλαίσιο συντονισμένης έρευνας μετά από σχετικές καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ο 34χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση και επιτέθηκε στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να αποτρέψει την σύλληψη του. 

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 4.345 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και μια τραπεζική κάρτα που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο.

Σύλληψη διαρρήκτη στη Σαντορίνη

Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων του προέκυψε επιπλέον ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές, ενώ διαπιστώθηκε πως στερούνταν των νόμιμων εγγράφων παραμονής στη χώρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και παράνομη παραμονή στη χώρα, και οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ