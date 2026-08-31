Βίντεο: Αρκούδα και τα 3 μικρά της παγιδεύτηκαν σε δεξαμενή στην Καλιφόρνια – «Έκοψαν» το τσιμέντο για να τις σώσουν

Μια μητέρα αρκούδα και τα τρία μικρά της παγιδεύτηκαν για πάνω από 12 ώρες σε μια τσιμεντένια δεξαμενή νερού στο Λα Βερν της Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ. Μια πρωτότυπη επιχείρηση διάσωσης, με την ονομασία «Care Bear», στήθηκε από πυροσβέστες και το Τμήμα Ψαριών και Άγριας Ζωής, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό πριόνι και μια σκάλα για τον ασφαλή απεγκλωβισμό της οικογένειας.

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Διεθνή Νέα

αρκούδα Καλιφόρνια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια μητέρα αρκούδα και τα τρία μικρά της πέρασαν περισσότερες από 12 ώρες εγκλωβισμένα μέσα στο σκοτάδι μιας τσιμεντένιας δεξαμενής νερού στην Καλιφόρνια.
  • Η οικογένεια των αρκούδων εντοπίστηκε από κατοίκους σε κατάσταση πανικού, με τις αρχές να εκτιμούν ότι παραπάτησαν και έπεσαν στη δεξαμενή αναζητώντας νερό.
  • Στην επιχείρηση διάσωσης «Care Bear», πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ηλεκτρικό πριόνι για να ανοίξουν τη δεξαμενή και να τοποθετήσουν σκάλα, οδηγώντας στην ασφαλή επανένωση και επιστροφή τους στη φύση.

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Περισσότερες από 12 ώρες εγκλωβισμένες μέσα στο σκοτάδι μιας τσιμεντένιας δεξαμενής νερού στο Λα Βερν της Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ, πέρασαν μια μητέρα αρκούδα και τα τρία μικρά της, μέχρι να στηθεί μια πρωτότυπη επιχείρηση διάσωσης που επανέφερε την οικογένεια με ασφάλεια στη φύση.

Το χρονικό του εντοπισμού

Βίντεο από τη διάσωση κατέγραψε τη στιγμή που η μητέρα βγήκε από τη δεξαμενή, κάνοντας μια σύντομη στάση για να κοιτάξει γύρω της, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να την καθησυχάσουν.


Οι κάτοικοι του Γκλεντόρα, Έρικ ΜακΝτόναλντ και Τζέιμι Κερκ, ήταν οι πρώτοι που εντόπισαν την οικογένεια των αρκούδων σε κατάσταση πανικού μέσα στη δεξαμενή γύρω στις 8:00 το πρωί τοπική ώρα.

«Σκαρφαλώσαμε στην κορυφή και υπάρχει μια μικρή τρύπα και αμέσως είδαμε μια αρκούδα να μας κοιτάζει επίμονα, σαν να κρατιόταν από τους τοίχους επειδή ήταν γεμάτη νερό», δήλωσε η Κερκ, σύμφωνα με το ABC News.

Η επιχείρηση «Care Bear»

Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν άμεσα την επιχείρηση «Care Bear» για να σώσουν την οικογένεια, η οποία είχε εγκλωβιστεί στο σκοτάδι της τσιμεντένιας κατασκευής.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα άγρια ζώα αναζητούσαν νερό λόγω του ζεστού και υγρού καιρού, όταν παραπάτησαν και έπεσαν μέσα στο στενό άνοιγμα, πλάτους περίπου 30 εκατοστών, στην κορυφή της δεξαμενής.

Προτού αναλάβουν δράση οι πυροσβέστες, το Τμήμα Ψαριών και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνιας άδειασε το εναπομείναν νερό από τη δεξαμενή για να αποτρέψει τον πνιγμό των ζώων.

Η κοπή του τσιμέντου και ο απεγκλωβισμός

Το αρχικό άνοιγμα της δεξαμενής ήταν πολύ μικρό τόσο για την είσοδο των διασωστών όσο και για να χωρέσει να περάσει η μητέρα αρκούδα.

Έτσι, τα μέλη του συνεργείου χρησιμοποίησαν ηλεκτρικό πριόνι για να ανοίξουν μια μεγαλύτερη τρύπα πρόσβασης στο πλάι της δεξαμενής.

Στη συνέχεια, τοποθέτησαν μια σκάλα στο εσωτερικό, δημιουργώντας μια αυτοσχέδια ράμπα για να σκαρφαλώσουν τα ζώα προς τα έξω.

Αν και ένα θαρραλέο μικρό είχε καταφέρει να διαφύγει μόνο του νωρίτερα κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς τους, τις υπόλοιπες τρεις αρκούδες χρειάστηκε να τις… «ενθαρρύνουν» λίγο περισσότερο για να βγουν, αναφέρει η New York Post.

«Ήταν εξαντλημένες, οπότε χρειάστηκαν λίγα λεπτά για να βγει το πρώτο μικρό, μετά βγήκε το δεύτερο μικρό και τελικά η μητέρα», δήλωσε ο Κέιθ Ναβάρ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες (LAFD).

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το μικρό αρκουδάκι που είχε διαφύγει νωρίτερα επανενώθηκε με ασφάλεια με την υπόλοιπη οικογένεια, καθώς επέστρεφαν μαζί στην άγρια φύση.

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