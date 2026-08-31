Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ: «Στρατηγικό ορόσημο» στις αμυντικές σχέσεις με την Ελλάδα η «Ασπίδα του Αχιλλέα» – Τι περιλαμβάνει η νέα συστοιχία αεράμυνας

Σε συμφωνία ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ προχώρησαν Ισραήλ και Ελλάδα, καθώς υπέγραψαν τη γιγαντιαία συμφωνία «Ασπίδα του Αχιλλέα» (Achilles Shield), βάσει της οποίας το Ισραήλ θα κατασκευάσει για την Ελλάδα μια πολυστρωματική συστοιχία αεράμυνας βασισμένη στην αρχιτεκτονική ισραηλινών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των David’s Sling και SPYDER της Rafael, καθώς και του συστήματος BARAK MX της Israel Aerospace Industries (IAI).

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία αμυντικών εξαγωγών στην ιστορία των σχέσεων Ισραήλ-Ελλάδας και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Κράτους του Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της χώρας αυτής.

Ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (IMOD), Υποστράτηγος Αμίρ Μπαράμ, και ο Έλληνας ομόλογός του, Ιωάννης Μπούρας, υπέγραψαν σήμερα, Δευτέρα, συμφωνία αμυντικών εξαγωγών ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τελετή στο αρχηγείο του υπουργείου Άμυνας. Βάσει της συμφωνίας, το Ισραήλ θα κατασκευάσει για την Ελλάδα μια ολοκληρωμένη, πολυστρωματική συστοιχία αεράμυνας, βασισμένη εξ ολοκλήρου σε ισραηλινής κατασκευής συστήματα και στην ευρεία επιχειρησιακή εμπειρία που απέκτησε το ισραηλινό αμυντικό κατεστημένο κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Στην τελετή παρέστησαν ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας (SIBAT), Ταξίαρχος Γιαΐρ Κουλάς, ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης (DDR&D), Ταξίαρχος Δρ. Ντάνιελ Γκολντ, ο Επικεφαλής του Ισραηλινού Οργανισμού Πυραυλικής Άμυνας εντός της DDR&D, Μοσέ Πατέλ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Rafael, Γιοάβ Τούργκεμαν, ο Διευθύνων Σύμβουλος της IAI, Γκάι Μπαρλέβ, καθώς και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι.

Το πρόγραμμα, γνωστό στην Ελλάδα ως «Ασπίδα του Αχιλλέα», αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές συμφωνίες στην ιστορία της χώρας. Αποτελεί την πρώτη φορά που το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ θα προμηθεύσει μια πλήρη συστοιχία άμυνας έναντι ενός ευρέος φάσματος απειλών – από βαλλιστικούς πυραύλους και εναέριες απειλές έως εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs).

Η συμφωνία «Ασπίδα του Αχιλλέα» περιλαμβάνει:

Το σύστημα David’s Sling, που αναπτύχθηκε από τον Ισραηλινό Οργανισμό Πυραυλικής Άμυνας εντός της DDR&D του Υπουργείου, με κύριο κατασκευαστή τη Rafael

Το σύστημα BARAK MX, κατασκευής της Israel Aerospace Industries (IAI)

Το σύστημα SPYDER, κατασκευής της Rafael Advanced Defense Systems

Ραντάρ πολλαπλών αποστολών MMR για εναέρια επιτήρηση, κατασκευής της ELTA Systems, θυγατρικής της IAI

Ένα νέο εθνικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου, το οποίο θα ενοποιήσει το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων αεράμυνας και θα αναπτυχθεί από τη Rafael

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογράφηκε συμπληρωματική συμφωνία ύψους 26 εκατομμυρίων ευρώ για την πώληση συστημάτων Drone Dome της Rafael, με σκοπό την προστασία στρατηγικών τοποθεσιών από UAVs και drones και την ενίσχυση των υφιστάμενων αμυνών.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και ως μέρος της διακυβερνητικής δραστηριότητας (G2G) μεταξύ των δύο υπουργείων, το Ισραήλ θα διευρύνει τη βιομηχανική αμυντική συνεργασία με την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στην εγχώρια βιομηχανία.

Το έργο αυτό αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο στην αμυντική συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, ενός βασικού στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η επιλογή της ισραηλινής τεχνολογίας από την Ελλάδα ως ραχοκοκαλιά του πιο φιλόδοξου προγράμματος συγκρότησης αεράμυνας της τελευταίας δεκαετίας αντικατοπτρίζει το βάθος της εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί μεταξύ των δύο χωρών.

Πρόκειται για άλλη μια έκφραση της ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της στρατηγικής του Υπουργείου Άμυνας, υπό την ηγεσία του Υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας, Υποστράτηγου Αμίρ Μπαράμ, για την επέκταση των αμυντικών εξαγωγών ως κεντρικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανάπτυξης δυνάμεων του IDF, τον επηρεασμό της θέσης της εξωτερικής πολιτικής του Ισραήλ παγκοσμίως και την ενίσχυση της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας και οικονομίας.

Από την ξεσπάσματα του πολέμου, το Υπουργείο και οι αμυντικές βιομηχανίες λειτουργούν υπό ένα πλαίσιο έκτακτης ανάγκης που συνδυάζει την παραγωγή για τον IDF με τη συνεχή προμήθεια προς τις συνεργαζόμενες χώρες στο εξωτερικό. Οι επιχειρησιακές επιτυχίες των ισραηλινών συστημάτων στο πεδίο της μάχης συνεχίζουν να ενισχύουν την παγκόσμια ζήτηση για ισραηλινή αμυντική τεχνολογία.

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε: «Η επίσκεψή μου στην Ελλάδα πριν από λίγους μήνες, ως φιλοξενούμενος του Έλληνα Υπουργού Άμυνας κ. Δένδια, ήταν μια ακόμα έκφραση του βάθους της στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας και της κοινής μας αποφασιστικότητας να συνεχίσουμε να την ενισχύουμε. Σε εκείνη τη συνάντηση συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε την αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας. Το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις. Σε μια εποχή που παράγοντες με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή, το Ισραήλ και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν την αμυντική και στρατηγική τους συνεργασία και θα ενεργήσουν με αποφασιστικότητα για τη διατήρηση της σταθερότητας και τη διαφύλαξη της ασφάλειας και των κοινών τους συμφερόντων».

«Η συμφωνία “Ασπίδα του Αχιλλέα” αποτελεί στρατηγικό ορόσημο στις αμυντικές σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα, αντικατοπτρίζοντας τη βαθιά εμπιστοσύνη που δείχνουν οι εταίροι μας σε όλο τον κόσμο στο τεχνολογικό πλεονέκτημα του Ισραήλ και στο αποδεδειγμένο ιστορικό των αμυντικών μας συστημάτων στο πεδίο. Αποτελεί άμεση εφαρμογή της στρατηγικής του Υπουργείου: την αύξηση των αμυντικών εξαγωγών ως βασικό μοχλό ανάπτυξης δυνάμεων του IDF, της επιρροής της εξωτερικής πολιτικής του Ισραήλ και μιας ισχυρότερης εθνικής αμυντικής βιομηχανίας και οικονομίας. Διακυβερνητικές συμφωνίες αυτής της κλίμακας είναι κάτι παραπάνω από διπλωματικές και οικονομικές νίκες – τροφοδοτούν την επέκταση των γραμμών παραγωγής του Ισραήλ, δημιουργούν αποθέματα και ενισχύουν την ανεξαρτησία της χώρας σε πυρομαχικά. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην εμβάθυνση των διεθνών μας εταιρικών σχέσεων και στη διατήρηση του ποιοτικού πλεονεκτήματος του αμυντικού κατεστημένου», είπε χαρακτηριστικά ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, Υποστράτηγος Αμίρ Μπαράμ.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Rafael, Καθηγητής Γιούβαλ Στάινιτς, σημείωσε: «Η συμφωνία στο πλαίσιο της “Ασπίδας του Αχιλλέα” αποτελεί στρατηγικό ορόσημο στις αμυντικές σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, καθώς και στη θέση της Rafael ως βασικού εταίρου φιλικών εθνών για τη οικοδόμηση προηγμένων εθνικών αμυντικών δυνατοτήτων. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά το σύστημα David’s Sling, το πιο προηγμένο στο είδος του στον κόσμο. Η επιλογή των συστημάτων της Rafael αντικατοπτρίζει τη βαθιά εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της, την καινοτομία της και την ικανότητά της να συμβάλλει στην ασφάλεια χωρών που αντιμετωπίζουν σύνθετες προκλήσεις ασφαλείας. Πέραν της τεχνολογικής πτυχής, πρόκειται για μια κίνηση που ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και εκφράζει τη συμβολή της Rafael στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των εταίρων της σε όλο τον κόσμο».

«Δεδομένων των εξελισσόμενων απειλών στην περιοχή μας, η IAI έχει αφιερώσει τα τελευταία χρόνια στην εμβάθυνση της δραστηριότητάς της στην Ελλάδα, εργαζόμενη παράλληλα με εγχώριους εταίρους και αναπτύσσοντας μερικές από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες στον κόσμο. Τα επιχειρησιακά συστήματα αεράμυνας της IAI απέδειξαν τις δυνατότητές τους στις πρόσφατες μάχες κατά του Ιράν και των πληρεξουσίων του, αναχαιτίζοντας με επιτυχία μια σειρά από απειλές, με κυριότερη τους βαλλιστικούς πυραύλους εκτός ατμόσφαιρας. Εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης για προηγμένες δυνατότητες εντοπισμού και αναχαίτισης, τα πρωτοποριακά συστήματα της IAI ξεχωρίζουν, συμβάλλοντας άμεσα στην ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών και των συμμάχων τους. Αυτά περιλαμβάνουν τα συστήματα αεράμυνας της IAI, όπως το BARAK MX, και τα ραντάρ πολλαπλών αποστολών της εταιρείας, τα οποία ήδη προστατεύουν αρκετές χώρες σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε στο σημαντικό έργο “Ασπίδα του Αχιλλέα” και θα συνεχίσουμε να είμαστε βασικοί εταίροι σε επιπλέον έργα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, καθώς αναπτύσσουμε και κατασκευάζουμε την επόμενη γενιά αμυντικών τεχνολογιών», τόνισε ο Πρόεδρος των Ισραηλινών Αεροδιαστημικών Βιομηχανίων, Μπόαζ Λεβί.

Επικεφαλής της SIBAT στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, ΤαξίαρχοςΓιαΐρ Κουλάς: «Η συμφωνία “Ασπίδα του Αχιλλέα” είναι ένα ακόμα ορόσημο στην αμυντική σχέση μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας. Αντικατοπτρίζει τη βαθιά εμπιστοσύνη που δείχνουν οι εταίροι μας στην Ελλάδα στην ισραηλινή τεχνολογία, την αμυντική βιομηχανία και το μοντέλο διακυβερνητικής συνεργασίας που καθοδηγείται από το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ μέσω της SIBAT. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα και με πρόσθετες χώρες, ενισχύοντας παράλληλα την αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ και τη θέση του στον κόσμο».

Επικεφαλής της DDR&D στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, Ταξίαρχος Δρ. Ντάνιελ Γκολντ: «Η συμφωνία “Ασπίδα του Αχιλλέα” αποτελεί τίτλο τιμής για την ισραηλινή τεχνολογική ισχύ και για την κοινή εργασία του Υπουργείου Άμυνας και των αμυντικών βιομηχανιών. Η ικανότητα παράταξης μιας πολυστρωματικής, ολοκληρωμένης και σύγχρονης αρχιτεκτονικής άμυνας – βασισμένης σε αποδεδειγμένη επιχειρησιακή εμπειρία και στην αιχμή της παγκόσμιας τεχνολογίας – είναι αυτό που συνέβαλε στην επιλογή του Ισραήλ από την Ελλάδα ως βασικού στρατηγικού εταίρου. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε και να ηγούμαστε τεχνολογικών επιτευγμάτων που θα διασφαλίσουν το ποιοτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ και θα ενισχύσουν τη θέση του στον κόσμο».

Διευθύνων Σύμβουλος της Rafael, Γιοάβ Τούργκεμαν: «Η Rafael είναι υπερήφανη που αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση της πολυστρωματικής συστοιχίας αεράμυνας της Ελλάδας και που παρέχει σε άλλη μια χώρα της Ευρώπης δοκιμασμένες στη μάχη, κορυφαίες παγκοσμίως λύσεις αεράμυνας. Η επιλογή των συστημάτων της Rafael, συμπεριλαμβανομένων των David’s Sling, SPYDER και των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου ως μέρος της εθνικής υποδομής, αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες αεράμυνας της Rafael και τη μοναδική επιχειρησιακή εμπειρία που έχει συσσωρευτεί στο Ισραήλ. Η Rafael είναι παγκόσμιος ηγέτης στα συστήματα αεράμυνας που έχουν αποδείξει την απόδοσή τους υπό τις πιο απαιτητικές επιχειρησιακές συνθήκες. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους εταίρους μας προηγμένες, αξιόπιστες και σχετικές λύσεις έναντι ενός ευρέος φάσματος απειλών, και να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ελλάδας και της ασφάλειας ολόκληρης της περιοχής».

Διευθύνων Σύμβουλος της Israel Aerospace Industries, Γκάι Μπαρλέβ: «Το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινές προκλήσεις και συμφέροντα, και η συνεργασία μεταξύ τους αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων και τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών τους. Η συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα αποτελεί ορόσημο στη πολυχρονη δραστηριότητα της IAI στην Ελλάδα. Είμαστε υπερήφανοι για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιλέγοντας τα συστήματα ραντάρ MMR και τα συστήματα BARAK MX ως μέρος του έργου “Ασπίδα του Αχιλλέα”. Το BARAK MX είναι ένα προηγμένο, δοκιμασμένο στη μάχη, πολυστρωματικό σύστημα αεράμυνας που αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα εναέριων απειλών, συμπεριλαμβανομένων των βαλλιστικών απειλών. Η επιλογή των συστημάτων της IAI από την Ελλάδα βασίζεται στη δραστηριότητα της εταιρείας σε όλη την Ευρώπη, όπου έχει προμηθεύσει χώρες της ηπείρου με προηγμένες λύσεις αεράμυνας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από βαλλιστικούς πυραύλους. Η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει τις τεχνολογικές και επιχειρησιακές δυνατότητες που αναπτύχθηκαν από τους εργαζόμενους της IAI για την ασφάλεια του Ισραήλ και των συμμάχων του σε όλο τον κόσμο».