Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας: Στο «μικροσκόπιο» 17,3 εκατ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις

Ζήτημα διαφάνειας στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος αναδεικνύει ο δημοτικός σύμβουλος Παντελής Καμάς, ο οποίος έθεσε στο προσκήνιο τα ποσά που έχει διαθέσει ο Δήμος Κερατσινίου–Δραπετσώνας μέσω απευθείας αναθέσεων τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το e-peiraias.gr, ο κ. Καμάς κατέθεσε αίτημα προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με κοινοποίηση στην Τεχνική Υπηρεσία και στο Τμήμα Προμηθειών, με το οποίο ζητείται πλήρης συγκεντρωτικός πίνακας για τις απευθείας αναθέσεις της περιόδου 30/09/2014 έως 31/12/2019.

Για το χρονικό διάστημα 1/1/2020 έως 25/8/2026, τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί δείχνουν τα εξής ποσά ανά έτος:

2020: 1.461.470,53 €

1.461.470,53 € 2021: 2.361.505,50 €

2.361.505,50 € 2022: 4.174.985,55 €

4.174.985,55 € 2023: 2.767.498,42 €

2.767.498,42 € 2024: 2.946.006,04 €

2.946.006,04 € 2025: 2.266.472,48 €

2.266.472,48 € 2026 (έως 25/8): 1.342.690,70 €

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 17.320.629,22 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, κατανεμημένο σε 2.084 εγγραφές – και αυτό αφορά μόνο την εξαετία από το 2020 και μετά.

Ζητούνται στοιχεία και για την προηγούμενη περίοδο

Το αίτημα ζητεί να δοθεί πλήρης εικόνα και για τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να καταστεί γνωστό στους πολίτες το συνολικό ύψος των απευθείας αναθέσεων του Δήμου από το 2014 μέχρι σήμερα. Όπως τονίζεται, δεν προεξοφλούνται συμπεράσματα – ζητούνται στοιχεία, διαφάνεια και λογοδοσία, με το σκεπτικό ότι η διαφάνεια στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος δεν αποτελεί σύνθημα, αλλά υποχρέωση.

πηγή: e-peiraias.gr