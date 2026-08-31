Θρίλερ με τη δολοφονία επικριτή του Πούτιν στην Πολωνία: Ο ύποπτος κατηγορείται και για δεύτερο φόνο

Νέα, σκοτεινή διάσταση αποκτά η δολοφονία του Ρώσου καλλιτέχνη και μπλόγκερ Σεμιόν Σκρεπέτσκι, ο οποίος ήταν γνωστός για τη σκληρή κριτική του στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του στην Πολωνία φέρεται πλέον να εμπλέκεται και σε έναν δεύτερο φόνο, ενώ οι αρχές διερευνούν εάν εκείνο το έγκλημα ήταν συμβόλαιο θανάτου και εάν συνδεόταν με ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Σύμφωνα με το πολωνικό RMF FM, πρόκειται για τον Ελνούρ Μ., ο οποίος είχε αναφερθεί αρχικά στα μέσα ενημέρωσης ως Ελνούρ Α. Η ταυτότητά του ως υπόπτου για μία παλαιότερη δολοφονία στη Βαρσοβία εξακριβώθηκε μόλις μετά τη σύλληψή του για τον φόνο του Σκρεπέτσκι.

Ο Ελνούρ Μ. δεν παραδέχθηκε την ενοχή του για τη δεύτερη δολοφονία. Εφόσον καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή από 10 χρόνια κάθειρξης έως ισόβια.

Η δολοφονία σε χόστελ της Βαρσοβίας

Η νέα κατηγορία αφορά τη δολοφονία του Ίσα Χ., υπηκόου Γεωργίας, σε χόστελ στην οδό Κρόχμαλνα, στην περιοχή Βόλα της Βαρσοβίας, τον Μάρτιο του 2022.

Σύμφωνα με την έρευνα, δύο άνδρες εισέβαλαν στο δωμάτιό του και τον μαχαίρωσαν επανειλημμένα. Ο ένας από τους υπόπτους, ο Ραμίς Α., καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης.

Η ταυτότητα του δεύτερου υπόπτου παρέμενε άγνωστη. Οι αρχές εκτιμούν πλέον ότι πρόκειται για τον Ελνούρ Μ., τον οποίο κατάφεραν να ταυτοποιήσουν μετά τη σύλληψή του για τη δολοφονία του Ρώσου καλλιτέχνη.

Οι πολωνικές αρχές διερευνούν τώρα εάν ο φόνος του Ίσα Χ. ήταν συμβόλαιο θανάτου, καθώς και εάν συνδεόταν με ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ομάδα που διέπραξε τη δολοφονία έχει συνδεθεί με φόνους στη Γερμανία, τα Βαλκάνια και χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν εάν πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση έχουν σχέση και με εγκλήματα σε άλλες χώρες.

Πέντε σφαίρες στον Σεμιόν Σκρεπέτσκι

Ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι, με πραγματικό όνομα Ρόμπερτ Κουζόβκοφ, δολοφονήθηκε στις 15 Ιουνίου στην πόλη Μπιάουα Ποντλάσκα της Πολωνίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης φέρεται να τον πυροβόλησε πέντε φορές. Μετά τη σύλληψή του, ο Ελνούρ Μ. δεν παραδέχθηκε την ενοχή του και αρνήθηκε να καταθέσει, ενώ τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για τρεις μήνες.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι ο συλληφθείς ήταν υπήκοος Γεωργίας. Σύμφωνα, ωστόσο, με δημοσιεύματα των Onet και RMF FM, το γεωργιανό διαβατήριο που είχε στην κατοχή του ήταν πλαστό, ενώ ο ίδιος φέρεται να κατάγεται από την Τσετσενία.

Σατίριζε τον Πούτιν και είχε αναφέρει ότι δεχόταν απειλές

Ο Σκρεπέτσκι ήταν γνωστός για τις αντιπολεμικές δημιουργίες και τις δημόσιες παρεμβάσεις του. Στα έργα του σατίριζε τόσο εκπροσώπους της ρωσικής εξουσίας όσο και άλλες δημόσιες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Ραμζάν Καντίροφ και συγγενείς του, τον Ιωσήφ Στάλιν και τον Αλεξέι Ναβάλνι.

Μόλις τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, στις 12 Ιουνίου, είχε πραγματοποιήσει διαμαρτυρία έξω από τη ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο, με μία ιδιαίτερα προκλητική παρέμβαση κατά της Ρωσίας.

Περίπου μία ώρα πριν από τη δολοφονία του είχε αναρτήσει μήνυμα στο Telegram, στο οποίο ανέφερε ότι η διαμαρτυρία του είχε προκαλέσει μεγάλη αντίδραση μεταξύ «Ρώσων πατριωτών». Στην ίδια ανάρτηση υποστήριζε ότι είχε δεχθεί απειλές βιασμού.

Τουσκ: Εξετάζεται πολιτικό κίνητρο

Μετά τη δολοφονία του Σκρεπέτσκι, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ είχε δηλώσει ότι οι συνθήκες της υπόθεσης δημιουργούσαν υποψίες για πιθανό πολιτικό κίνητρο.

Ο Τουσκ δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο, εάν αποδεικνυόταν εμπλοκή των ρωσικών αρχών στη δολοφονία, η υπόθεση να μπορούσε να χαρακτηριστεί πράξη κρατικής τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, οι υπηρεσίες ασφαλείας και η αστυνομία της χώρας είχαν προσφέρει προστασία στον Σκρεπέτσκι, καθώς τον θεωρούσαν πιθανό στόχο των ρωσικών αρχών. Ο καλλιτέχνης, ωστόσο, είχε αρνηθεί την προστασία για λόγους που παραμένουν άγνωστοι.