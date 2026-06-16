Μυστήριο στην Πολωνία: Νεκρός Ρώσος καλλιτέχνης που σατίριζε τον Πούτιν

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Νεκρός από πυροβολισμούς έπεσε στην Πολωνία ο Ρώσος καλλιτέχνης, μουσικός και μπλόγκερ Σεμιόν Σκρεπέτσκι, γνωστός για την έντονη κριτική του κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν και του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το πολωνικό δίκτυο TVP, ο 44χρονος, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Ρόμπερτ Κουζόβκοφ, δολοφονήθηκε το πρωί της Δευτέρας σε χώρο στάθμευσης στην πόλη Μπιάουα Ποντλάσκα, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Πέντε πυροβολισμοί σε κεφάλι και θώρακα

Ο εισαγγελέας Μάρτσιν Κόζακ δήλωσε ότι «άγνωστος άνδρας πυροβόλησε τρεις φορές το θύμα με πιστόλι».

«Όταν το θύμα έπεσε στο έδαφος, ο δράστης το πλησίασε και πυροβόλησε άλλες δύο φορές από κοντινή απόσταση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πέντε τραύματα από σφαίρες και δύο εξόδους βλημάτων, στο κεφάλι και στο στήθος.

Ερευνούν δύο Λευκορώσους

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δύο Λευκορώσοι, ηλικίας 33 και 37 ετών, συνελήφθησαν κοντά στο προξενείο της Λευκορωσίας στην πόλη.

«Ερευνάται η εμπλοκή τους στην υπόθεση και μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες», ανέφερε ο εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές έρευνες.

Είχε διαμαρτυρηθεί έξω από τη ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο

Ο Σκρεπέτσκι ήταν γνωστός για τις δημόσιες καλλιτεχνικές του παρεμβάσεις, στις οποίες σατίριζε τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατήγγελλε τον πόλεμο στην Ουκρανία και συμμετείχε σε κινητοποιήσεις υπέρ της δημοκρατίας στη Λευκορωσία.

Στις 12 Ιουνίου, τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, πραγματοποίησε διαμαρτυρία έξω από τη ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο, τραβώντας μια ρωσική σημαία από σχισμή στο πίσω μέρος του παντελονιού του και πετώντας τη στα σκουπίδια.

Στη συνέχεια, περπάτησε κοντά στην πρεσβεία κρατώντας έναν πίνακα που απεικόνιζε τον Ιωσήφ Στάλιν μαζί με ένα μωρό που παρέπεμπε στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Με απείλησαν με βιασμό»

Περίπου μία ώρα πριν από τη δολοφονία του, ο καλλιτέχνης είχε αναρτήσει μήνυμα στο Telegram, στο οποίο ανέφερε ότι η διαμαρτυρία του «είχε μεγάλη απήχηση στους Ρώσους πατριώτες».

Στην ίδια ανάρτηση υποστήριξε επίσης ότι είχε δεχθεί απειλές βιασμού.

Οι πολωνικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα και τους δράστες της δολοφονίας.