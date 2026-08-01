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Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Ένας νεκρός από το τροχαίο στην Εθνική Οδό με τα 2 φορτηγά

Στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας (ΠΑΘΕ) στη Φθιώτιδα, σημειώθηκε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας λόγω εκτροπής και ανατροπής φορτηγών στο 123ο χιλιόμετρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του ενός οχήματος. Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση πυρκαγιάς και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αστυνομία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην ΠΑΘΕ, και στα δύο ρεύματα, λόγω εκτροπής και ανατροπής φορτηγών στο ύψος της 123ης χιλιομετρικής θέσης.
  • Ο οδηγός του δεύτερου φορτηγού έχασε τη ζωή του κατά την ανατροπή. Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν το ένα φορτηγό πέρασε στο απέναντι ρεύμα.
  • Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα που έσβησαν τη φωτιά. Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται από την 115η χιλιομετρική θέση και προς Αθήνα από την 125η χιλιομετρική θέση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας (ΠΑΘΕ), και στα δύο ρεύματα, προχώρησε η Αστυνομία λόγω εκτροπής και ανατροπής φορτηγών στο ύψος της 123ης χιλιομετρικής θέσης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Νταλίκα πήρε φωτιά στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας – Δείτε τα βίντεο αναγνώστη του enikos.gr

Ειδικότερα, περίπου στις 7 το πρωί ο οδηγός του ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πέρασε πάνω από το στηθαίο και βρέθηκε στο απέναντι ρεύμα. Ο οδηγός του δεύτερου φορτηγού, που κινούνταν κανονικά στο ρεύμα του, προκειμένου να αποφύγει την σύγκρουση έκανε απότομο ελιγμό με αποτέλεσμα να ανατραπεί στο οδόστρωμα και να καταλήξει στην άκρη του δρόμου. Κατά την ανατροπή ο οδηγός του δεύτερου φορτηγού έχασε τη ζωή του.

Στο σημείο εκτός από τις αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν και 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα που έσβησαν τη φωτιά που εκδηλώθηκε κατά το δυστύχημα.

Φθιώτιδα: Διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας έπειτα από τροχαίο με 2 φορτηγά


Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται από την 115η χιλιομετρική θέση, στο ύψος του Κάστρου.

Παράλληλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας από την 125η χιλιομετρική θέση, στην περιοχή του Μαρτίνου.

Δείτε τα βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr

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