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Φωτιά στο Αίγιο: Μήνυμα από το 112 σε κατοίκους τεσσάρων περιοχών για εκκένωση

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Μήνυμα, μέσω του 112, εστάλη στους κατοίκους των περιοχών, Αρραβωνίτσα, Συνανιά, ‘Αγιοι Θεόδωροι και Λιδορίκι, του Δήμου Αιγιαλείας, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το ‘Αλσος και Νεραντζιές, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, από το απόγευμα της Παρασκευής.

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