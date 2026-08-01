Φωτιά στο Ρέθυμνο: Το βίντεο ντοκουμέντο με ύποπτο και οι έρευνες των αρχών

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, έχουν στην κατοχή τους βίντεο ντοκουμέντο όπου καταγράφονται οι κινήσεις ενός ατόμου που μέχρι στιγμής φέρεται ως ο βασικός ύποπτος ως υπαίτιος της φωτιάς που ξέσπασε στον Ασώματο Ρεθύμνου και έφτασε έως την Πρέβελη.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr που αποκάλυψε το βίντεο-ντοκουμέντο, οι Αρχές «σαρώνουν» την ευρύτερη περιοχή αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις που καταγράφηκαν στη συγκεκριμένη διαδρομή κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή. Παράλληλα, με τη συνδρομή κατοίκων της περιοχής, αξιοποιούν κάθε διαθέσιμη πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του υπόπτου.

Τα 46 κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσει η φωτιά…

Στο βίντεο διακρίνεται ο άνδρας να κινείται με φυσιολογικό ρυθμό προς μια συστάδα θάμνων. Εκεί παραμένει για 46 δευτερόλεπτα, χωρίς να υπάρχει ορατότητα για τις κινήσεις του. Στη συνέχεια ακολουθεί την αντίστροφη πορεία και εκτιμάται ότι κρατά κάποιο αντικείμενο. Λίγο αργότερα, οι κινήσεις του γίνονται και πάλι δυσδιάκριτες, καθώς εισέρχεται σε σημείο που καλύπτεται από δέντρα.

Την ίδια στιγμή, δεξιότερα και νοτιότερα του σημείου, αρχίζουν να διακρίνονται καπνοί. Ο ύποπτος ξεκινά τότε να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς το σημείο όπου είχε παραμείνει πίσω από τους θάμνους για 46 δευτερόλεπτα, ενώ πίσω του οι φλόγες ξεπηδούν και εξαπλώνονται ταχύτατα, τροφοδοτούμενες από τους ισχυρούς ανέμους.

Εάν ο άνδρας αυτός σχετίζεται πράγματι με τον εμπρησμό, είναι πιθανό να είχαν προηγηθεί κινήσεις του στο ακριβές σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Σύμφωνα με το cretalive.gr, oι ερευνητές θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο να πρόκειται για απλή σύμπτωση το γεγονός ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ το συγκεκριμένο άτομο βρισκόταν στο σημείο. Η έρευνα, ωστόσο, βρίσκεται σε εξέλιξη και οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι συνδέεται με την υπόθεση.