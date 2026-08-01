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Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη κλεμμένου ΙΧ στη – Συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και προκάλεσε φθορές σε περιπολικά

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (1/8) στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, όταν αστυνομικοί εντόπισαν κλεμμένο αυτοκίνητο και ξεκίνησε καταδίωξη. Το κλεμμένο όχημα συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο και προκάλεσε φθορές σε περιπολικά, με τρία άτομα να προσάγονται στο ΑΤ Θέρμης.

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (1/8) στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης.
  • Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης το κλεμμένο όχημα συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο και στη συνέχεια προκάλεσε φθορές σε δύο περιπολικά της αστυνομίας.
  • Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το κλεμμένο αυτοκίνητο, προσαγάγοντας τα τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτό, τα οποία φέρονται να ενέχονται σε περιπτώσεις κλοπής μετασχηματιστών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (1/8) στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5:00 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν αυτοκίνητο το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή. Το όχημα δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών και ξεκίνησε καταδίωξη με τους επιβαίνοντες του οχήματος να προσπαθούν να διαφύγουν πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης το κλεμμένο όχημα συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο και στη συνέχεια προκάλεσε φθορές σε δύο περιπολικά της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το κλεμμένο αυτοκίνητο. Τα τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτό προσήχθησαν στο ΑΤ Θέρμης.

 

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