Θεσσαλονίκη: 5χρονο παιδί περιπλανιόταν μόνο του στις Συκιές – Συνελήφθη η μητέρα του

Ένα παιδί πέντε ετών εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 29/07 να περιπλανιέται μόνο του, δίχως την επίβλεψη κάποιου ενήλικα, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Από περαστικούς που παρατήρησαν ότι το παιδί κυκλοφορεί μόνο του και κινδυνεύει από κάποιο διερχόμενο όχημα, ειδοποιήθηκαν οι αρχές.

Συνέλαβαν τη μητέρα του…

Αστυνομικοί του Τμήματος Κορδελιού – Ευόσμου έσπευσαν στην περιοχή και φρόντισαν το παιδί ενώ αναζήτησαν και την 22χρονη μητέρα του την οποία εν τέλει συνέλαβαν. Πλέον, οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.