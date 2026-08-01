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Θεσσαλονίκη: 5χρονο παιδί περιπλανιόταν μόνο του στις Συκιές – Συνελήφθη η μητέρα του

Ένα πεντάχρονο παιδί εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του σε πολυσύχναστο δρόμο στις Συκιές Θεσσαλονίκης, με περαστικούς να ειδοποιούν τις αρχές. Αστυνομικοί φρόντισαν το παιδί και συνέλαβαν την 22χρονη μητέρα του, ενώ η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα πεντάχρονο παιδί εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του, δίχως επίβλεψη, σε πολυσύχναστο δρόμο στις Συκιές Θεσσαλονίκης.
  • Περαστικοί ειδοποίησαν τις αρχές, καθώς το παιδί κινδύνευε από διερχόμενα οχήματα.
  • Η 22χρονη μητέρα του συνελήφθη, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού που έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα παιδί πέντε ετών εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 29/07 να περιπλανιέται μόνο του, δίχως την επίβλεψη κάποιου ενήλικα, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Από περαστικούς που παρατήρησαν ότι το παιδί κυκλοφορεί μόνο του και κινδυνεύει από κάποιο διερχόμενο όχημα, ειδοποιήθηκαν οι αρχές.

Συνέλαβαν τη μητέρα του…

Αστυνομικοί του Τμήματος Κορδελιού – Ευόσμου έσπευσαν στην περιοχή και φρόντισαν το παιδί ενώ αναζήτησαν και την 22χρονη μητέρα του την οποία εν τέλει συνέλαβαν. Πλέον, οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

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