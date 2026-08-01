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Χωρίς προβλήματα τα δρομολόγια πλοίων από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Μετά τη μερική εξασθένηση των πολύ ισχυρών ανέμων, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου πραγματοποιούνται κανονικά. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για την εξυπηρέτηση των επιβατών που δεν κατέστη δυνατό να ταξιδέψουν χθες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληρότητες των πλοίων είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της μεγάλης εξόδου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κανονικά πραγματοποιούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, μετά τη μερική εξασθένηση των πολύ ισχυρών ανέμων.
  • Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για την εξυπηρέτηση των επιβατών που δεν κατέστη δυνατό να ταξιδέψουν χθες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληρότητες των πλοίων είναι ιδιαίτερα αυξημένες.
  • Οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές, με επιπλέον εξασθένηση να αναμένεται από το απόγευμα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για ενημέρωση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κανονικά πραγματοποιούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, μετά τη μερική εξασθένηση των πολύ ισχυρών ανέμων που κρατούσε τα πλοία δεμένα και τους επιβάτες σε αναμονή… με τη βαλίτσα στο χέρι.

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Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για την εξυπηρέτηση των επιβατών που δεν κατέστη δυνατό να ταξιδέψουν χθες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληρότητες των πλοίων είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της μεγάλης εξόδου.

Τα προγραμματισμένα δρομολόγια

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 απόπλοι, από τη Ραφήνα 18 δρομολόγια και από το Λαύριο 12. Στον αριθμό των αναχωρήσεων από το Λαύριο περιλαμβάνονται και τέσσερα πλοία τα οποία, λόγω των ισχυρών ανέμων, δεν κατέστη δυνατό να προσεγγίσουν το λιμάνι της Ραφήνας και κατέπλευσαν τελικά στο Λαύριο.

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Από το απόγευμα θα καλυτερέψουν οι άνεμοι…

Παρά την ομαλοποίηση της κατάστασης, οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί, εντάσεως 4 με 5 μποφόρ στα δυτικά και τοπικά έως 6 μποφόρ στα νότια, ενώ στα ανατολικά θα φθάνουν τα 5 με 6 και στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ. Από το απόγευμα αναμένεται επιπλέον εξασθένηση των ανέμων.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

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