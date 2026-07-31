Θυελλώδεις άνεμοι: Χωρισμένη στα δύο η χώρα θερμοκρασιακά – Πώς επηρεάζει ο βοριάς τη νότια Κρήτη και τις πυρκαγιές

Τα ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, έχουν ουσιαστικά χωρίσει τη χώρα στα δύο θερμοκρασιακά, με κοινό παρονομαστή τον πολύ αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Είναι ενδεικτικό ότι χθες Πέμπτη (30/7) στα νότια τμήματα της Κρήτης, καταγράφηκαν ριπές ανέμου που έφτασαν τα 126 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ όπως δήλωσε στο enikos.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος «στο μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο, κάποια στιγμή οι ριπές του ανέμου έφτασαν τα 133 χιλιόμετρα την ώρα».

Η πρόγνωση της μετεωρολόγου Όλγας Παπαβγούλη για σήμερα Παρασκευή (31/7)

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ERTnews Όλγα Παπαβγούλη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί έως 7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, δηλαδή επίπεδα θύελλας, ενώ δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, κυρίως από το στενό του Καφηρέα, τις Κυκλάδες και τη θάλασσα των Κυθήρων.

Στα νότια τμήματα της Κρήτης οι θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν, ωστόσο θα είναι κατά περίπου ένα μποφόρ ασθενέστεροι σε σχέση με χθες. Μόνο στα νότια παράλια, όπου το ανάγλυφο της Κρήτης προκαλεί έντονο καναλισμό και επιτάχυνση του ανέμου, δεν αποκλείονται πρόσκαιρα εντάσεις έως και 9 μποφόρ. Οι ριπές στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά θα ξεπερνούν κατά τόπους ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επικρατούν επίσης στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Αττική, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, κυρίως στους νομούς Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας, ενώ πλέον ισχυροί άνεμοι θα εκδηλώνονται και στις υπήνεμες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου αλλά και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, λόγω της επίδρασης του αναγλύφου. Θερμοκρασιακά, η χώρα θα χωριστεί ουσιαστικά στα δύο.

Στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα θα επικρατήσει έντονη ζέστη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά θα αγγίξει και τους 39 βαθμούς, κυρίως προς την Άρτα, την Αιτωλοακαρνανία και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Χθες, μάλιστα, στην Αμφιλοχία η θερμοκρασία έφτασε τους 39,8°C.

Αντίθετα, στα ανατολικά ηπειρωτικά και στα νησιά του Αιγαίου οι ενισχυμένοι βοριάδες μεταφέρουν πιο δροσερές αέριες μάζες και θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε πιο ανεκτά επίπεδα, γενικά μεταξύ 33 και 35 βαθμών.

Πώς λειτουργεί ο βοριάς στη νότια Κρήτη και πώς μπορεί να επηρεάσει τις πυρκαγιές

Εξαίρεση θα αποτελέσει και πάλι η νότια Κρήτη, όπου ο βόρειος άνεμος, καθώς κατέρχεται από τα ορεινά προς τα νότια παράλια, λειτουργεί ως θερμός και ξηρός καταβατικός άνεμος. Έτσι ανεβάζει τη θερμοκρασία, μειώνει ακόμη περισσότερο τη σχετική υγρασία και αυξάνει σημαντικά την επικινδυνότητα για την εκδήλωση και κυρίως την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν επίσης στο ανατολικό Αιγαίο.

Επομένως, ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Σήμερα πολλές περιοχές βρίσκονται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, ενώ οκτώ περιφέρειες βρίσκονται σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου.

Σάββατο (1/8)

Τα ενισχυμένα μελτέμια θα επιμείνουν, παρουσιάζοντας όμως σταδιακή εξασθένηση. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι έως 7 μποφόρ και κατά τόπους 8, ενώ δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να φτάσουν και τα 9 μποφόρ, κυρίως από τις Κυκλάδες έως τη θάλασσα των Κυθήρων.

Στη νότια Κρήτη οι βοριάδες θα παραμείνουν θυελλώδεις, έως 8 μποφόρ, ενώ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχίσουν να επικρατούν και στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Αττική, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο αλλά και στις υπήνεμες περιοχές τους.

Από τις μεσημβρινές ώρες όμως, κυρίως προς την Κρήτη και γενικότερα στο νότιο Αιγαίο, θα αρχίσει η πρώτη αισθητή εξασθένηση, με τις εντάσεις να περιορίζονται στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ προς το απόγευμα οι άνεμοι θα υποχωρήσουν ακόμη περισσότερο.

Οι ισχυρότερες εντάσεις θα διατηρηθούν το μεσημέρι κυρίως στο στενό του Καφηρέα, όπου οι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, όμως και εκεί από το απόγευμα θα υποχωρήσουν στα 7 μποφόρ. Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή (2/8)

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, όχι όμως με την ίδια ένταση όπως τις προηγούμενες ημέρες. Τις πρωινές ώρες θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, κυρίως στην περιοχή του Καφηρέα και στις βόρειες Κυκλάδες, όπου τοπικά δεν αποκλείονται λίγο υψηλότερες εντάσεις. Από το μεσημέρι όμως θα αρχίσουν να εξασθενούν, περιοριζόμενοι στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ μόνο προς το Κάβο Ντόρο θα επιμένουν τοπικά στα 7 μποφόρ.

Η εξασθένηση των βοριάδων θα επιτρέψει στη θερμοκρασία να σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά κατά 1 με 2 βαθμούς, ενώ στα δυτικά δεν αναμένονται αξιόλογες μεταβολές.

Παρότι όμως οι άνεμοι θα υποχωρήσουν, ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει υψηλός. Οι συνεχόμενες ημέρες με ισχυρούς βοριάδες, παρατεταμένη ηλιοφάνεια και χαμηλή σχετική υγρασία έχουν ήδη προκαλέσει σημαντική ξήρανση της λεπτής καύσιμης ύλης, αυξάνοντας αισθητά την ευφλεκτότητα της βλάστησης. Έτσι, ακόμη και με λίγο ασθενέστερους ανέμους, οι συνθήκες θα εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Δευτέρα (3/8)

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν περαιτέρω και δεν θα ξεπερνούν γενικά τα 4 με 6 μποφόρ, ενώ μόνο προς το στενό του Καφηρέα θα φτάνουν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ, κυρίως τις πρωινές ώρες. Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 35 με 36 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα παραμείνει υψηλότερη.

Γενικότερα, με τη σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αλλά και την αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, διαφαίνεται προς τις 6 με 7 Αυγούστου η τάση να περάσουμε σε θερμότερες συνθήκες και στη χώρα μας. Ο τέταρτος κατά σειρά καύσωνας που επηρεάζει τη δυτική και την κεντρική Ευρώπη φαίνεται να μετατοπίζει σταδιακά την επιρροή του ανατολικότερα, επιτρέποντας σε θερμότερες αέριες μάζες να επηρεάσουν και την Ελλάδα.

Προς το παρόν, πάντως, δεν διαφαίνονται ιδιαίτερες ακρότητες και είναι ακόμη νωρίς να μιλήσουμε με βεβαιότητα για οργανωμένο κύμα καύσωνα. Θα παρακολουθούμε καθημερινά την εξέλιξη των προγνωστικών στοιχείων.