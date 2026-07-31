Βοιωτία: 2 μέτωπα φωτιάς – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Δύο μέτωπα φωτιάς υπάρχουν στην Βοιωτία. Ένα στην Ξηρονομή και ένα στο Καλαμάκι. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Η εικόνα για το μέτωπο στην Ξηρονομή

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή Ξηρονομή Βοιωτίας σήμερα 31 Ιουλίου 2026 περίπου στις 07:45

Επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν την επιχείρηση των εναερίων μέσων. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Στις 09·36 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές της Αλυκής και του Αγίου Νικολάου με κατεύθυνση προς Δομβραίνα.

Υπενθυμίζεται ότι:

1.Στις 8:42 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Ξηρονομής με κατεύθυνση προς Ελλοπία .

2.Στις 08:19 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Η εικόνα για το μέτωπο στο Καλαμάκι Θήβας

Ενισχύθηκαν επίσης οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στο Καλαμάκι.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκαν: 1 Πυροσβεστικό πλοίο από το λιμένα του Πειραιά και 1 ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR από το λιμένα της Πάτρας προκειμένου να μεταβούν άμεσα πλησίον της ακτογραμμής στον Άγιο Βασίλειο.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων

Στις 9:37 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασίλειου με κατεύθυνση προς Καπαρελι.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).