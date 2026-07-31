Αυτές είναι οι κατάλληλες ώρες για να κάνετε γυμναστική όταν κάνει ζέστη

Συμβουλές από τον καθηγητή Αθανάσιο Παπαϊωάννου για τις κατάλληλες ώρες και την ένταση της γυμναστικής όταν κάνει ζέστη, με στόχο την αποφυγή ηλίασης ή θερμοπληξίας. Ειδικές συστάσεις δίνονται για τον γενικό πληθυσμό, τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους και τα παιδιά, τονίζοντας την ανάγκη για προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.

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Τι να τρώτε πριν και μετά τη γυμναστική όταν κάνει ζέστη για να αποφύγετε την αφυδάτωση
Φωτογραφίες: magnific.com, unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προτιμήστε για γυμναστική τις πρώτες πρωινές ώρες (ως τις 8-9 π.μ.) ή τους κλιματιζόμενους χώρους μεταξύ 11 π.μ. και 7 μ.μ., ειδικά αν η θερμική αίσθηση είναι 30°C και πάνω.
  • Εκτός κλιματιζόμενων χώρων, οι ευπαθείς ομάδες και οι ηλικιωμένοι συνιστάται να κάνουν ήπια άσκηση σε σκιά, όπως χαλαρό περπάτημα, όταν η θερμική αίσθηση είναι 26-30°C. Μέτριας έντασης άσκηση προτείνεται σε θερμοκρασίες κάτω από 25-26°C.
  • Τα παιδιά, ειδικά τα μικρά, είναι ευαίσθητα στη ζέστη και πρέπει να αποφεύγουν τη μέτριας-υψηλής έντασης άσκηση άνω των 30°C. Όταν γυμνάζονται σε 25-29°C, να είναι σε σκιά και να ενυδατώνονται τακτικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Καλοκαίρι, ζέστη και γυμναστική είναι μια εξίσωση που θέλει προσοχή για να αποφευχθούν φαινόμενα ηλίασης ή θερμοπληξίας για όσους επιλέγουν εξωτερικούς χώρους για την άσκησή τους

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Ο καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αθανάσιος Παπαϊωάννου, απαντά στα ερωτήματα για το ποιες ώρες είναι κατάλληλες για άσκηση και ποια ένταση άθλησης πρέπει να επιλέγουμε;

Αυτές είναι οι κατάλληλες ώρες για να κάνετε γυμναστική όταν κάνει ζέστη

Ο κ. Παπαϊωάννου μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,  και τόνισε πώς πρέπει να προτιμάμε τις πρώτες πρωινές ώρες (ως τις 8-9 π.μ.) και οπωσδήποτε τους κλιματιζόμενους χώρους μεταξύ 11πμ-7μμ ή και αργότερα αν η θερμική αίσθηση είναι 30ο C και πάνω.

Τι να τρώτε πριν και μετά τη γυμναστική όταν κάνει ζέστη για να αποφύγετε την αφυδάτωση

Εκτός κλιματιζόμενων χώρων, καλό είναι οι περισσότεροι και οπωσδήποτε οι ευπαθείς ομάδες και οι ηλικιωμένοι, να κάνουν ήπια άσκηση σε σκιά, όπως χαλαρό περπάτημα, όταν η θερμική αίσθηση είναι 26-30ο C.

Σ’ αυτές τις ομάδες, η μέτριας έντασης άσκηση (που ανεβάζει τους χτύπους της καρδιάς) καλό είναι να γίνεται σε θερμοκρασίες κάτω από 25-26ο C.

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Γενικότερα οι ηλικιωμένοι, οι ευπαθείς ομάδες και πολλοί ενήλικες που δεν το γνωρίζουν, χρειάζεται να προσέχουν ιδιαίτερα τις θερμοκρασίες του καλοκαιριού γιατί έχουν μειωμένη ικανότητα εφίδρωσης/θερμορύθμισης, μειωμένη αίσθηση δίψας, επιβαρυμμένο καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ και διάφορα φάρμακα επηρεάζουν την θερμορύθμιση του οργανισμού.

Όμως και τα παιδιά, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, είναι ευαίσθητα στη ζέστη. Επομένως και αυτά χρειάζεται ν’ αποφεύγουν την μέτριας-υψηλής έντασης άσκηση σε θερμοκρασίες άνω των 30ο C, ενώ όταν γυμνάζονται σε θερμοκρασίες 25-29ο C να είναι σε σκιά και να ενυδατώνονται τακτικά.

 

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