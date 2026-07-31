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Καλοκαίρι, ζέστη και γυμναστική είναι μια εξίσωση που θέλει προσοχή για να αποφευχθούν φαινόμενα ηλίασης ή θερμοπληξίας για όσους επιλέγουν εξωτερικούς χώρους για την άσκησή τους

Ο καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αθανάσιος Παπαϊωάννου, απαντά στα ερωτήματα για το ποιες ώρες είναι κατάλληλες για άσκηση και ποια ένταση άθλησης πρέπει να επιλέγουμε;

Αυτές είναι οι κατάλληλες ώρες για να κάνετε γυμναστική όταν κάνει ζέστη

Ο κ. Παπαϊωάννου μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, και τόνισε πώς πρέπει να προτιμάμε τις πρώτες πρωινές ώρες (ως τις 8-9 π.μ.) και οπωσδήποτε τους κλιματιζόμενους χώρους μεταξύ 11πμ-7μμ ή και αργότερα αν η θερμική αίσθηση είναι 30ο C και πάνω.

Εκτός κλιματιζόμενων χώρων, καλό είναι οι περισσότεροι και οπωσδήποτε οι ευπαθείς ομάδες και οι ηλικιωμένοι, να κάνουν ήπια άσκηση σε σκιά, όπως χαλαρό περπάτημα, όταν η θερμική αίσθηση είναι 26-30ο C.

Σ’ αυτές τις ομάδες, η μέτριας έντασης άσκηση (που ανεβάζει τους χτύπους της καρδιάς) καλό είναι να γίνεται σε θερμοκρασίες κάτω από 25-26ο C.

Γενικότερα οι ηλικιωμένοι, οι ευπαθείς ομάδες και πολλοί ενήλικες που δεν το γνωρίζουν, χρειάζεται να προσέχουν ιδιαίτερα τις θερμοκρασίες του καλοκαιριού γιατί έχουν μειωμένη ικανότητα εφίδρωσης/θερμορύθμισης, μειωμένη αίσθηση δίψας, επιβαρυμμένο καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ και διάφορα φάρμακα επηρεάζουν την θερμορύθμιση του οργανισμού.

Όμως και τα παιδιά, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, είναι ευαίσθητα στη ζέστη. Επομένως και αυτά χρειάζεται ν’ αποφεύγουν την μέτριας-υψηλής έντασης άσκηση σε θερμοκρασίες άνω των 30ο C, ενώ όταν γυμνάζονται σε θερμοκρασίες 25-29ο C να είναι σε σκιά και να ενυδατώνονται τακτικά.