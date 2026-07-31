Λέσβος: Στα 614 στρέμματα η καμένη έκταση από τη φωτιά στο Πλωμάρι – Η αρχική εκτίμηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Συνολικά 614 στρέμματα ελαιώνων, πευκοδάσους και θαμνότοπων κάηκαν από τη φωτιά στο Πλωμάρι, στη Λέσβο, από την περασμένη Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και χθες το μεσημέρι. Η αρχική αυτή εκτίμηση και χαρτογράφηση της καμένης έκτασης και της σφοδρότητας της πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε από την Ερευνητική Ομάδα Τηλεπισκόπησης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

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Φωτιά στη Λέσβο: Η καμένη έκταση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 614 στρέμματα ελαιώνων, πευκοδάσους και θαμνότοπων κάηκαν από τη φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Ερευνητικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Από την καμένη έκταση, περίπου 473 στρέμματα είναι ελαιώνες, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν σε πευκοδάσος και θαμνότοπους.
  • Η χαρτογράφηση, που έγινε με δεδομένα δορυφόρων, έδειξε πως η σφοδρότητα της πυρκαγιάς κυμαινόταν από χαμηλή έως υψηλή σε διάφορα σημεία.

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Συνολικά 614 στρέμματα ελαιώνων, πευκοδάσους και θαμνότοπων κάηκαν από τη φωτιά στο Πλωμάρι, στη Λέσβο από την περασμένη Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με την Ερευνητική Ομάδα Τηλεπισκόπησης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

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Η ομάδα πραγματοποίησε μια αρχική χαρτογράφηση της καμένης έκτασης και της σφοδρότητας της πυρκαγιάς. Για τη χαρτογράφηση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα δορυφόρων σε συνδυασμό με οδηγίες ταξινόμησης.

Σύμφωνα με την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων, η καμένη έκταση εκτιμάται σε 614 στρέμματα, εκ των οποίων:

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  • 164 στρέμματα με χαμηλή σφοδρότητα καύσης
  • 260 στρέμματα με χαμηλή-μέτρια σφοδρότητα καύσης
  • 180 στρέμματα με μέτρια-υψηλή σφοδρότητα καύσης
  • 10 στρέμματα με υψηλή σφοδρότητα καύσης

Τέλος, από τα 614 στρέμματα, τα 473 στρέμματα περίπου είναι ελαιώνες και τα υπόλοιπα πευκοδάσος και θαμνότοποι.

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